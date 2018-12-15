Irak ile yeniden tek vergi dönemi

Irak ile 4 yıl önce başlayan ikinci gümrük krizi son buldu. Türk malları artık tek gümrükten geçerek Irak pazarına girecek. İlişkileri düzelten Irak Merkezi hükümeti ile Kuzey Irak bölgesel yönetimi arasında tek gümrük vergisi uygulamasını öngören anlaşma imzalandı. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yürürlüğe giren anlaşma ile; Irak pazarına girişte karşılaşılan çifte gümrük uygulaması kaldırıldı.

BÜYÜK DARBE VURMUŞTU

Merkezi Hükümetle Kuzey Irak arasında yaşanan sıkıntı Türk ürünlerinin ülkeye girişlerinde sorun oluşturmuştu. Kuzeye Irak’a tek gümrükle giren ürünler, için merkezi hükümetin aldığı kararla Bağdat ve diğer şehirlere girişinde ikinci bir gümrüğü zorunlu hale getirmişti. Türk mallarına ikinci vergi alınması ticarete büyük ket vuruyordu. Yeni düzenleme ile tek gümrük uygulamasında; Merkezi hükümet ile Kuzey Irak çekişmesinden önce başlayan sürece geri döndü. Türkiye Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, düzenleme ile Türkiye Irak arasındaki ticaretin 2 kat artacağını söyledi. Nevaf, 2019 yılında sürecin devamı ile ticaret hacminin 15 milyar doları bulabileceğini kaydetti. Kılıç, “Merkezi hükümetle Kuzey Irak arasında yaşanan sıkıntılardan dolayı Süleymaniye’ye mal gittiği zaman tek gümrükten geçerken aşağı indiği zaman bir gümrük de oradan geçiyordu. Çift gümrük sorunu yaşanıyordu. Bu yüzden Güney Irak bölgesine Türk mallarının girişi çok zorlanılıyordu” dedi.

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Nevaf Kılıç

ORTA DOĞU PAZARINA ULAŞIRIZ

Türk plakalı araçların sadece kuzey ile sınırlı kalmayıp Irak'ın güneyine inmelerini istediklerini ifade eden Kılıç, “Duhok, Erbil ve Süleymaniye’den aşağı inmelerini istiyoruz. Irak bu anlamda önemli bir kapı olabilir. Hacılarımızın kullandığı güzergahını tekrar açılmasını istiyoruz. Suriye kapısı kapalı biliyorsunuz. Kuveyt'e, Suudi Arabistan'a, Arap yarımadasına bu yoldan açılabiliriz” dedi.

Emin Taha

İran’dan bize yöneliyorlar

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha ise düzenleme ile Irak ile ticarette eski günlere dönülebileceğini söyledi. Taha “5 Aralık 2018 tarihi itibariyle Irak’taki iç gümrük noktaları iptal edildi. Yıllardın yaşadığımız bu gümrük sorunu ticaretimizi zarara uğratmıştı. Öyle ki ihracatımız yıllık bazında 3-5 milyar aşağıya düştü. Ama bu iç gümrüklerin kaldırılmasıyla ülkemizin ihracatının eski seviyeye yükseleceğini düşünüyoruz” dedi. Emin Taha; İran'a uygulanan ambargo nedeniyle İran’dan Irak'a mal ithalatı yapan özellikle gıdacıların Türkiye mal temin etmeye çalıştığını söyledi. Bu gelişmenin Türkiye’nin ihracatını artıracağını söyleyen Taha, “Bunun anlamı bizim önümüzdeki yıl 2 milyar ilave mal satmamız anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız pazar Türkiye oldu

Yıllardır savaş ve iç karışıklıklarla boğuşan Iraklı yatırımcılarının güvenli liman olarak Türkiye’yi gördüğüne dikkat çeken Türkiye - Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Iraklıların Türkiye'de istikrarı huzuru bulduklarını gelecekleri için yatırımlarını Türkiye'ye taşıdıklarını kaydetti. Taha, “Burada çocuklarının istikbalini geleceğini daha sağlam almak için geliyorlar. Kimi daire alıyor, kimi iş yeri alıyor. Genelde İstanbul’da alımları gerçekleştiriyorlar. Özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, İkitelli bölgelerine yerleşiyorlar. İstanbul'un arkasından Yalova gelir, Bursa gelir ve bir kısmı da Ankara Antalya diyebiliriz” dedi. 250 bin dolar gayrimenkul alanlara vatandaşlık verilmesinin Iraklıların Türkiye'deki yatırımlarını arttırdığını söyleyen Taha, “Irak'tan gelen yatırım son 5-6 sene içinde yabancılar arasında birinci sırada” diye konuştu.

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İnşaata 150 milyar dolarlık kaynak ayırdılar

Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç; Irak’ın Necef, Kerbela ve güneyindeki kentlerden yatırımcıların Türkiye’ye gelmeye başladığını söyledi. Kılıç, “Savaş bitti, Güney tarafta da sıkıntılar giderildi. Şu an 22 bakan onay aldı önümüzdeki günlerde diğerleri alacak. Irak hükümeti inşaat için 150 milyar dolar ayırdı. Türk iş dünyası için de büyük fırsat var” dedi.