Irak’ın enerjisi Türkiye’den geçsin

Türkiye, Irak ve Suriye’de artan ikili ilişkilerini kazan kazan politikasında sürdürmek istiyor. Başta terör sorununu çözmek için kolları sıvayan Türkiye, bölgedeki sulhun sağlanmasıyla Irak’taki enerjinin dünya pazarına sunulmasında da aktif rol oynamak istiyor. Kalkınma Yolu Projesi ile Irak’taki enerjinin dünya pazarına Türkiye üzerinden sunulması hedefleniyor.





IRAK CEPHESİNE TALEP İLETİLDİ

Irak’ın kuzeyindeki petrol ve doğal gaz kaynakları, halihazırda Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşınabiliyor. Ancak Irak’ın güneyindeki zengin petrol yatakları genellikle gemilerle farklı rotalara yöneltiliyor. Bu kaynakların da boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanması, Irak için büyük bir ekonomik pazarın kapılarını aralayabilir. Türkiye, bu alanda yatırım yapmaya ve aynı zamanda Irak’taki kaynaklara pazar olmaya hazır olduğunu muhataplarına da iletti. Öte yandan mevcut altyapının etkin kullanımı için diplomatik adımların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor.





KALKINMA YOLU ENERJİ ROTASINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Türkiye, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında sadece lojistik değil, enerji alanında da stratejik bir köprü olmayı amaçlıyor. Irak’ın hem Kürt bölgesinde hem de diğer bölgelerinde hâlâ yeterince kullanılmamış gaz yataklarının bulunması özellikle Avrupa ülkelerinin ilgisini çekiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı enerji sorunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa'ya verdiği gözdağı Irak enerjisinin ön plana çıkmasını da sağlıyor.





ENERJİ KORİDORU İÇİN ANLAŞMA ŞART

Türkiye, Irak’tan gelecek enerjiye talip olduğunu açıkça dile getirirken, mevcut altyapının etkin kullanımı için diplomatik adımların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor. Şu anda çalışmayan Musul-Ceyhan Boru Hattı, Erbil ile Bağdat yönetimlerinin üzerinde uzlaşması gereken anlaşmaya bağlı durumda. Yaklaşık bir buçuk yıldır atıl durumda olan bu hattın devreye girmesi, Irak’a ciddi ekonomik katkı sağlayabileceği gibi, Türkiye’nin enerji geçiş noktası olarak önemini de artıracak.



