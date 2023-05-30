İş dünyası tebrik ve taleplerini iletti

Türkiye'nin üretim ve istihdamı önceleyen ekonomi politikalarını tercih ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçmesinin ardından, iş dünyasında da güven ve istikrar vurgusu öne çıktı. Farklı sektörlerden temsilciler önümüzdeki dönem ekonomi yönetiminden

isteklerini de dile getirdi.

Seyit Ardıç.

YAPISAL REFORMLARA ODAKLANMALIYIZ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, yeni yasama ve yürütme döneminde yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Ekonominin toparlanması için yeni kabineden beklentimiz, istikrarlı, bütüncül ve iktisadi anlayışa uygun bir programın devreye alınması” dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle ekonomiye sağladığı katkı ve katma değerin çok daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

Adil Pelister.

KATMA DEĞERLİ İŞ GÜCÜ ARTACAK

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, "Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya ise, "Daha fazla üreterek enflasyonu aşağı çekebilir, daha fazla ihracat yaparak cari açığımızı düşürebilir ve oluşturduğumuz katma değerle iş gücümüzü artırabiliriz" dedi.

Ahmet Öksüz.

İTHİB: TEKSTİLCİLER 'TÜRKİYE YÜZYILI’NA HAZIR

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Türk tekstil sektörü olarak sağladığımız istihdam, devasa üretim gücümüz ve 13 milyar doları bulan ihracatımızla ‘Türkiye Yüzyılı’na hazırız. Türkiye ekonomisinin mihenk taşı olan sektörümüz, daha fazla üretim, ihracat ve istihdamla, ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya var gücüyle devam edecek” dedi. Laleli Sanayici ve İş insanları Derneği (LASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur" şeklinde konuştu.

Tamer Özyurt.

SEKTÖREL SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise, en kısa zamanda hem ekonomik hem de idari açıdan yaşanan aksaklıkların çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini söyledi. Özyurt, “Yönetimden sektörümüzdeki mevcut tıkanıklık ve yavaşlamanın önüne geçilecek tedbirleri alarak inşaat sektörünün hak ettiği değere kavuşmasının sağlanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Engin Aksoy.

YASED: Daha güçlü Türkiye için çalışacağız

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, “Ülkemizdeki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 85’ini temsil eden derneğimiz, ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesi ve ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması hedefiyle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak oluşturulacak politikalara katkı sağlayarak, daha güçlü bir Türkiye için yeni dönemde de şevkle çalışmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Levent Çamur.

OSTİM: Fiyat artışı tüm dünyanın ortak problemi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur da, Türkiye’nin kronikleşmiş enflasyon ve cari açık sorunları bulunduğunu vurgulayarak, enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini bildirdi. Çamur, cari açığı azaltmanın en etkin yolunun ihracatı artırmak olduğuna dikkati çekerek, cari açık tedavi edilmeden istenen düzeyde yatırım yapılmasının beklenemeyeceğini ifade etti. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) Türkiye’nin gündemindeki temel sorunların çözümü için kararlı ve hızlı adımlar atılmasının zamanının geldiğini belirttiği açıklamada, “Kadının her alanda güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılmasını bekliyor ve ‘Artık eşitleyelim’ çağrısı yapıyoruz” denildi.

Süleyman Sönmez.

Enflasyonla mücadelede devletimizin yanındayız

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, yarının Türkiye'sini ve umudu inşa etmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek tebriklerini iletti. Perakende sektörünün önemli temsilcilerinden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise şunları kaydetti: "Enflasyonla mücadele yeni dönemin en öncelikli gündem başlığı olacak. Türkiye’nin önde gelen 489 markasını temsil eden BMD olarak enflasyonla mücadele konusunda devletimizin yanında yer almaya ve her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz."

Gürkan Yıldırım.

TÜGİAD: Ülkemizin yolu açık olsun

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, şunları kaydetti: “Dünyanın ekonomik ağırlığının Batı’dan Doğu’ya kaydığı bir dönemde; jeostratejik ve ekopolitik anlamda en kritik merkezlerden biri haline gelen ülkemizin Cumhurbaş-kanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da demokrasi, adalet ve hukukun ışığında atacağı adımlarla büyüyüp kalkınacağına inanıyoruz."

Memiş Kütükcü.

Yeni reformlar için hazırız

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, vaktin, büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme vakti olduğunu belirterek, “Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu motivasyonla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Yapılan seçimde milletimiz; vatanımızın istikbali, bütünlüğü, birlik ve beraberliğine olan inancını gösterdi” ifadesini kullandı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk seçmeninin tercihini yaptığını, bundan sonraki süreçte hükümetin hızla kurulmasını ve uluslararası camianın güvenini tesis edecek adımların ivedi şekilde atılmasını, gündemin ekonomi ve ihracat olmasını beklediklerini kaydetti.







