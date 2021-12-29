İspanya medyası: Türkiye 2030'da en zengin beş ülkeden biri olacak
İspanyol ekonomi dergisi Muy&Negocias Economia’da, Türkiye, gelecekte en gelişmiş ekonomiye sahip olacak ülkeler arasında gösterildi. Yazıda, “2030'da dünyanın en zengin ülkeleri bunlar olacak başlığıyla” Türkiye’nin artmakta olan iki trilyon avro GSYH ile birlikte 2030 yılında dünyanın beşinci ekonomisi olacağına yer verildi.
"Orta Doğu'da birkaç yıldır olduğu gibi, Türkiye ekonomisi oldukça uzun bir durgunluk döneminden sonra etkileyici bir toparlanma yaşıyor. Şu anda, ülkenin GSYİH'si iki trilyon avroyu aşıyor. Bu, ülkeyi dünya çapında on üçüncü sıraya yerleştiriyor.
Türkiye'nin uygun demografi ve artan yabancı yatırım gibi diğer faktörler sayesinde ekonomik olarak büyümeye devam etmesi bekleniyor. Bu, 2030'da Türkiye'nin dünyanın beşinci büyük ekonomisi olacağı anlamına geliyor.
GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS
2030 yılına kadar, genç nüfusa, dinamik, istikrarlı ve sürekli ekonomik büyümeye sahip gelişmekte olan ülkeler, yaşlanan nüfus sorunu ve nispeten durağan ekonomik büyüme sorunuyla mücadele eden gelişmiş ülkeler olan günümüzün büyük güçlerinin çoğunu geride bırakmaya tamamen hazır olacak."
Türkiye dışında ilk 5'te yer verilen diğer ülkelerse; Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya oldu.
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ÇİN
IMF, ABD ile olan ticaret savaşı ve koronavirüsün neden olduğu iç talepteki düşüş nedeniyle Çin'in büyüme beklentilerini azaltmış olsa da, ülkenin büyümesinin kısa sürede istikrar kazanması ve önümüzdeki yıllarda yüzde 6'ya ulaşması bekleniyor. 2030 yılına kadar Çin, muhtemelen dünyanın en büyük ekonomisi olarak konumunu sağlamlaştırmış olacak.
HİNDİSTAN
Hindistan'ın sürekli büyüyen işgücü, belirli ekonomik reformlar ve yatırımlarla birleştiğinde, ulusun maliyesi için harikalar yaratacak gibi görünüyor. Aslında Hindistan, Çin'den sonra ikinci olan gerçek bir ekonomik süper güç olma yolunda ilerliyor.
ABD
ABD'nin güçlü ekonomisi, döviz kurunda GSYİH açısından hala dünyanın en büyüğü olmasına rağmen, şu anda dünyanın en önemli ikinci ekonomisidir. Başkan Trump'ın ABD'nin küresel ekonomideki baskın konumunu sürdürme çabalarına rağmen, ülke 2030'da hegemonik konumunu kaybedecek.
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ENDONEZYA
Şu anda, ülke ekonomisi GSYİH açısından dünyanın yedinci büyük ekonomisidir. Bununla birlikte, 2030 için tahmin Endonezya'nın küresel olarak dördüncü sıraya ulaşmasıdır.