İsrafa karşı Kademe

İnsanlığın temel sorunlarından biri olan israfa karşı hareket geçen yerli ve milli şirket Kademe Atık Teknolojileri geri dönüşüme kazandırılacak bir makine sistemi geliştirdi. Ar-Ge çalışmalarıyla ev ve sanayi tipinde olan Kompost Makinesi buluşuna imza attıklarını söyleyen Kademe Atık Teknolojileri Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik açıklamalarda bulundu.

Ev tipi kompost makinesi

MİLYARLARCA DOLAR ÇÖPE GİDİYOR

Dünyada yılda 1.3 milyar ton yemek israf edildiğine işaret eden Kenan Çelik, “Ülke bazında ABD’de de her yıl 38 milyon ton, Japonya’da 19 milyon ton yemek çöpe gidiyor. Diğer yandan Kanada’da israf edilen yemeklerin parasal değeri ise 31 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de ise günde 4,9 milyon, yılda 1,7 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bununla birlikte her yıl 18 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılırken, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu açıklamasına göre yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor” bilgisini verdi.

KÜRESEL SORUNA YERLİ ÇÖZÜM

Kenan Çelik

İsrafa karşı farkındalığın artırılması gerektiğini söyleyen Kenan Çelik, “Biz şirket olarak ‘Bu atıklar ne yapılabilir?’ sorusundan yola çıkarak Ar-Ge çalışmaları sonucunda Kompost Makinası üretmeyi başardık. Kompostlaştırma ile mikro organizmaların, ortamın oksijenini kullanarak organik atıkları doğal yollarla hiçbir ekstra kimyasal madde kullanmadan toprak için faydalı bir katkıya dönüştürülmesi işlemidir. Lansman sloganımızı ‘Geleceğin Türkiye’si için topraktan aldığımızı toprağa vermeliyiz’ olarak belirledik” şeklinde konuştu.

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ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLÜYOR

Kompostlaştırma sistemleri ile çöp konteyneri sayıları azalırken, çöp sahalarındaki atık miktarının da önemli ölçüde azalacağına işaret eden Çelik, “Böylece yer altı sularının kirlenmesi önlenirken, topraktan çok daha fazla verim alınıyor, toprağın su tutma oranı artarken, topraktaki tuzlanma oranı azalıyor. İşlem sayesinde karbondioksit ve metan gazı salınımları yapılmıyor, yaş atık miktarının hacmi yüzde 90, ağırlığı ise yüzde 50 azalıyor. İşletmelerdeki kötü koku ve hijyen sorunu da kalkıyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER ÇÖPTEN SERVET ÜRETECEK

Belediyelerin, atık yönetimi hizmeti verirken en önemli gider kalemlerinin çöpü toplama, çevre düzenlemesi ve atıklar sonucu oluşan haşere ile mücadele şeklinde özetleyen Kademe Atık Teknolojileri Genel Müdürü Çelik, şöyle devam etti: “Kademe bu 3 sorunu da neredeyse kaldırmak için ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yemek atıklarını komposta çeviren makina geliştirdi. Kompost Makinası, evde üretilen atıkların yüzde 92’sini, pazaryeri atıklarının yüzde 98’inin geri kazanılmasını sağlayacak.”

Belediye kullanımına uygun

Kompost Projesi Yöneticisi Erkan Kozak da, söz konusu makineler hakkında şu bilgileri paylaştı: “Kademe Kompost Makinası ile oluşturulan doğal ortamda mikroorganizmalar hızla çalışarak geri kazanım sürecini daha kısa sürede gerçekleştirir. Beş farklı model ile kompost makinalarımızın ilk lansmanını yaptık. Yöntem serisi 400 LT, 200 LT, 100 LT kapasiteli makinalarımız endüstriyel tip olup 100 kilogram ile 3 bin 500 kilograma kadar günlük yemek ve pazaryerlerinin atıklarını toplayan belediyeler ile yemekhanesi olan tüm kurum ve işyerlerinin ihtiyacını karşılayan makinalardır. 20 LT kapasiteye sahip makinamız; evler, okullar ve küçük yemekhaneli kurumlar ile restoranlarda da rahatlıkla kullanılır.”