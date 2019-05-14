Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi İsrafa karşı Kademe
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İsrafa karşı Kademe

Yıllık 214 milyar liralık yemek israfına karşı harekete geçen Kademe Atık Teknolojileri, ürettiği Kompost Makinesi ile israfın zararlarını azaltmaya yönelik teknoloji geliştirdi. Yeni makine sayesinde atıklar hiçbir kimyasal madde kullanılmadan toprak için faydalı katkıya dönüştürülecek. Üretilen Kompost Makinesi; ev, okul, restoran ve yemekhanesi olan kurumlarda rahatça kullanılabilecek.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Sanayi tipi kompost makinesi
Sanayi tipi kompost makinesi

İnsanlığın temel sorunlarından biri olan israfa karşı hareket geçen yerli ve milli şirket Kademe Atık Teknolojileri geri dönüşüme kazandırılacak bir makine sistemi geliştirdi. Ar-Ge çalışmalarıyla ev ve sanayi tipinde olan Kompost Makinesi buluşuna imza attıklarını söyleyen Kademe Atık Teknolojileri Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik açıklamalarda bulundu.

Ev tipi kompost makinesi

MİLYARLARCA DOLAR ÇÖPE GİDİYOR

Dünyada yılda 1.3 milyar ton yemek israf edildiğine işaret eden Kenan Çelik, “Ülke bazında ABD’de de her yıl 38 milyon ton, Japonya’da 19 milyon ton yemek çöpe gidiyor. Diğer yandan Kanada’da israf edilen yemeklerin parasal değeri ise 31 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de ise günde 4,9 milyon, yılda 1,7 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bununla birlikte her yıl 18 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılırken, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu açıklamasına göre yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor” bilgisini verdi.

KÜRESEL SORUNA YERLİ ÇÖZÜM

Kenan Çelik

İsrafa karşı farkındalığın artırılması gerektiğini söyleyen Kenan Çelik, “Biz şirket olarak ‘Bu atıklar ne yapılabilir?’ sorusundan yola çıkarak Ar-Ge çalışmaları sonucunda Kompost Makinası üretmeyi başardık. Kompostlaştırma ile mikro organizmaların, ortamın oksijenini kullanarak organik atıkları doğal yollarla hiçbir ekstra kimyasal madde kullanmadan toprak için faydalı bir katkıya dönüştürülmesi işlemidir. Lansman sloganımızı ‘Geleceğin Türkiye’si için topraktan aldığımızı toprağa vermeliyiz’ olarak belirledik” şeklinde konuştu.

REKLAM

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLÜYOR

Kompostlaştırma sistemleri ile çöp konteyneri sayıları azalırken, çöp sahalarındaki atık miktarının da önemli ölçüde azalacağına işaret eden Çelik, “Böylece yer altı sularının kirlenmesi önlenirken, topraktan çok daha fazla verim alınıyor, toprağın su tutma oranı artarken, topraktaki tuzlanma oranı azalıyor. İşlem sayesinde karbondioksit ve metan gazı salınımları yapılmıyor, yaş atık miktarının hacmi yüzde 90, ağırlığı ise yüzde 50 azalıyor. İşletmelerdeki kötü koku ve hijyen sorunu da kalkıyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER ÇÖPTEN SERVET ÜRETECEK

Belediyelerin, atık yönetimi hizmeti verirken en önemli gider kalemlerinin çöpü toplama, çevre düzenlemesi ve atıklar sonucu oluşan haşere ile mücadele şeklinde özetleyen Kademe Atık Teknolojileri Genel Müdürü Çelik, şöyle devam etti: “Kademe bu 3 sorunu da neredeyse kaldırmak için ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yemek atıklarını komposta çeviren makina geliştirdi. Kompost Makinası, evde üretilen atıkların yüzde 92’sini, pazaryeri atıklarının yüzde 98’inin geri kazanılmasını sağlayacak.”

  • Belediye kullanımına uygun
  • Kompost Projesi Yöneticisi Erkan Kozak da, söz konusu makineler hakkında şu bilgileri paylaştı: “Kademe Kompost Makinası ile oluşturulan doğal ortamda mikroorganizmalar hızla çalışarak geri kazanım sürecini daha kısa sürede gerçekleştirir. Beş farklı model ile kompost makinalarımızın ilk lansmanını yaptık. Yöntem serisi 400 LT, 200 LT, 100 LT kapasiteli makinalarımız endüstriyel tip olup 100 kilogram ile 3 bin 500 kilograma kadar günlük yemek ve pazaryerlerinin atıklarını toplayan belediyeler ile yemekhanesi olan tüm kurum ve işyerlerinin ihtiyacını karşılayan makinalardır. 20 LT kapasiteye sahip makinamız; evler, okullar ve küçük yemekhaneli kurumlar ile restoranlarda da rahatlıkla kullanılır.”

Kademe ile lig atladık
EKONOMİ
Kademe ile lig atladık
Diyanet Camii kundaklandı

Diyanet Camii kundaklandı

​İslamofobik saldırı ABD'nin New Haven şehrinde gerçekleşti.
İdlibi görüştüler

İdlib'i görüştüler

​Erdoğan ile Putin ateşkes ihlallerini ele aldı.
Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

​Rumlardan Türkiye'nin sondaj faaliyetiyle ilgili flaş yorum.
Bu bayramda memleket yok

Bu bayramda memleket yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat.
Protestolarla kazandı

Protestolarla kazandı

Beşiktaş, haftanın kapanışında Alanyaspor'u 2-1 yendi.
CHP ve<br>İyi Parti'ye ret

CHP ve
İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İki müjde daha

İki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Türk takımı <br>olmayacak

Türk takımı
olmayacak

UEFA'dan Türk futbolunu yıkan Devler Ligi kararı.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.
FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.
Bitmesine<br>çok az kaldı

Bitmesine
çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirde sona gelindi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.
Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.