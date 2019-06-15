İstanbul’a 10 bin yeni konut müjdesi

Sosyal konut projeleri için bir yandan yeni ihalelere çıkan bir yandan da yeni araziler geliştiren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 250 alt sektöre de nefes oldu. 50 bin konut projesi, millet bahçeleri ve diğer projeler için yılın ilk 5 ayında 5 milyar liralık bir ödeme yapan İdare, yeni ihalelerle istihdamı da arttırdı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Yıl sonuna kadar inşaat sektörü vasıtasıyla piyasaya 16 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. 16 milyarlık kaynak istihdam açısından da önemli. Üstelik biz sadece konut üretmiyoruz. Ticari üniteler ve fabrikalar da yaparak iş dünyasına destek oluyoruz. Yakın zamanda Bursa’da da sanayicilerin taleplerini karşılayacağımız bir projeye başlayacağız” şeklinde konuştu. Bulut, TOKİ'nin ağırlıklı konut hamlesini son 16 yılda gerçekleştirdiğini, bugün itibarıyla 843 bin 546 konuta ve 15 bine yakın sosyal donatıya ulaşıldığını da dile getirdi.

Ömer Bulut

40 BİN EK İSTİHDAM

Uygulamalarının inşaat sektörü vasıtasıyla 250 alt sektöre hitap ettiğine dikkat çeken Bulut konuşmasını şöyle sürdürdü: “Projelerimiz, önümüzdeki inşaat sezonunda işsizliğin azalması noktasında çok önemli katkıda bulunacak. 80 bin olan direkt istihdam rakamı 120 bin civarına çıkacak. Dolaylı istihdam ile işsizlik oranının ciddi anlamda azalacağına inanıyorum. Bir yandan devam eden projelerimiz varken bir yandan da yeni projeler için arazi geliştiriyoruz. İstanbul’da 10 bin yeni konut için hazırlıklara başladık. 2020’de üretime geçeceğiz. Yeni sosyal konutlarımız Anadolu yakasında Sancaktepe ve Tuzla’da, Avrupa yakasında ise Başakşehir’de, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma’da yükselecek.” İdare yeni dönemde sosyal konut dışında bir konut üretimi de gerçekleştirmeyecek.

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DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ

Kentsel dönüşümde sadece TOKİ olarak bugüne kadar 146 bin konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 80 binin üzerinde konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Bulut, “2019 yılı için 32 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi hedefledik. Bu projeleri de yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. İstanbul'da da 2019 yılı için ilk etapta yaklaşık 14 bin konut projemiz söz konusu. Bunun da 2 binini ihale etmiş bulunuyoruz. Yaklaşık bin 700 konutun da projelerini tamamlayıp ihale aşamasına getirmek üzereyiz. Vatandaşın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüme başlamayacağız. İstanbul ve Türkiye genelinde vatandaşın rızasıyla ve memnun olacağı projeleri hayata geçireceğiz. Kağıthane bölgemizde 685 konutun projesini hazırladık. Önümüzdeki süreçte vatandaşımızın rızasını alarak yerinde dönüşümü esas alarak buradaki dönüşüm projesini de hayata geçireceğiz” bilgisini verdi.

KAYABAŞI’NDA KURALAR 26 HAZİRAN’DA ÇEKİLECEK



50 bin sosyal konutluk projenin kuraları 19 Nisan itibarıyla tamamlandı. Kura çekimleri ise 19 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Bulut, bugüne kadar 15 bin 125 konutun kura çekiminin yapıldığını söyledi. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlandı ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede yer alan bin 686 konut için de ihale süreci başladı. İstanbul’da 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde olacak. Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere’de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

MİLLET BAHÇELERİ DEPREMDE TOPLANMA MERKEZİ OLACAK

Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projesi var. Bunların 13’nün inşaatı devam ediyor. Bir tanesi ihale değerlendirme aşamasında. 49 millet bahçesinin de projelendirmeleri tamamlanmak üzere. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı ile kriz anlarında millet bahçelerinin toplanma merkezi olarak kullanılması konusunda görüştüklerini söyledi. Bulut, “Japonya’da örnekleri olan ters çevrilince mutfağa dönüşebilen banklar gibi alternatif kullanımları olan bahçe malzemeleri ile bu alanları donatabiliriz. Bu yıl içerisinde 7 millet bahçesini tamamlamış olacağız. Millet bahçeleri bakımından İstanbul’a öncelik verdik. İstanbul’da şu an 13 millet bahçesi sadece TOKİ gündeminde. Toplamda 12 milyon metrekare bir millet bahçesi söz konusu. Beşiktaş ve Esenler’de bulunan kışlalar da Millet Bahçesi olarak tasarlandı” şeklinde konuştu.