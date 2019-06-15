Ekonomi İstanbula 10 bin yeni konut müjdesi
EMLAK

İstanbul’a 10 bin yeni konut müjdesi

TOKİ, İstanbul’da yeni bir sosyal konut hamlesine başlıyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 10 bin yeni sosyal konut için hazırlık yaptıklarını ve 2020’de üretime başlayacaklarını söyledi. Konutlar, Anadolu yakasında Sancaktepe ve Tuzla, Avrupa yakasında ise Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma’da yükselecek.

Mine Açar Yeni Şafak
TOKİ, yıl sonuna kadar ekonomiye 16 milyarlık kaynak aktaracak.
TOKİ, yıl sonuna kadar ekonomiye 16 milyarlık kaynak aktaracak.

Sosyal konut projeleri için bir yandan yeni ihalelere çıkan bir yandan da yeni araziler geliştiren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 250 alt sektöre de nefes oldu. 50 bin konut projesi, millet bahçeleri ve diğer projeler için yılın ilk 5 ayında 5 milyar liralık bir ödeme yapan İdare, yeni ihalelerle istihdamı da arttırdı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Yıl sonuna kadar inşaat sektörü vasıtasıyla piyasaya 16 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. 16 milyarlık kaynak istihdam açısından da önemli. Üstelik biz sadece konut üretmiyoruz. Ticari üniteler ve fabrikalar da yaparak iş dünyasına destek oluyoruz. Yakın zamanda Bursa’da da sanayicilerin taleplerini karşılayacağımız bir projeye başlayacağız” şeklinde konuştu. Bulut, TOKİ'nin ağırlıklı konut hamlesini son 16 yılda gerçekleştirdiğini, bugün itibarıyla 843 bin 546 konuta ve 15 bine yakın sosyal donatıya ulaşıldığını da dile getirdi.

Ömer Bulut

40 BİN EK İSTİHDAM

Uygulamalarının inşaat sektörü vasıtasıyla 250 alt sektöre hitap ettiğine dikkat çeken Bulut konuşmasını şöyle sürdürdü: “Projelerimiz, önümüzdeki inşaat sezonunda işsizliğin azalması noktasında çok önemli katkıda bulunacak. 80 bin olan direkt istihdam rakamı 120 bin civarına çıkacak. Dolaylı istihdam ile işsizlik oranının ciddi anlamda azalacağına inanıyorum. Bir yandan devam eden projelerimiz varken bir yandan da yeni projeler için arazi geliştiriyoruz. İstanbul’da 10 bin yeni konut için hazırlıklara başladık. 2020’de üretime geçeceğiz. Yeni sosyal konutlarımız Anadolu yakasında Sancaktepe ve Tuzla’da, Avrupa yakasında ise Başakşehir’de, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma’da yükselecek.” İdare yeni dönemde sosyal konut dışında bir konut üretimi de gerçekleştirmeyecek.

REKLAM

DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ

Kentsel dönüşümde sadece TOKİ olarak bugüne kadar 146 bin konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 80 binin üzerinde konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Bulut, “2019 yılı için 32 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi hedefledik. Bu projeleri de yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. İstanbul'da da 2019 yılı için ilk etapta yaklaşık 14 bin konut projemiz söz konusu. Bunun da 2 binini ihale etmiş bulunuyoruz. Yaklaşık bin 700 konutun da projelerini tamamlayıp ihale aşamasına getirmek üzereyiz. Vatandaşın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüme başlamayacağız. İstanbul ve Türkiye genelinde vatandaşın rızasıyla ve memnun olacağı projeleri hayata geçireceğiz. Kağıthane bölgemizde 685 konutun projesini hazırladık. Önümüzdeki süreçte vatandaşımızın rızasını alarak yerinde dönüşümü esas alarak buradaki dönüşüm projesini de hayata geçireceğiz” bilgisini verdi.

  • KAYABAŞI’NDA KURALAR 26 HAZİRAN’DA ÇEKİLECEK
  • 50 bin sosyal konutluk projenin kuraları 19 Nisan itibarıyla tamamlandı. Kura çekimleri ise 19 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Bulut, bugüne kadar 15 bin 125 konutun kura çekiminin yapıldığını söyledi. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlandı ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede yer alan bin 686 konut için de ihale süreci başladı. İstanbul’da 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde olacak. Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere’de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.
  • MİLLET BAHÇELERİ DEPREMDE TOPLANMA MERKEZİ OLACAK
  • Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projesi var. Bunların 13’nün inşaatı devam ediyor. Bir tanesi ihale değerlendirme aşamasında. 49 millet bahçesinin de projelendirmeleri tamamlanmak üzere. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı ile kriz anlarında millet bahçelerinin toplanma merkezi olarak kullanılması konusunda görüştüklerini söyledi. Bulut, “Japonya’da örnekleri olan ters çevrilince mutfağa dönüşebilen banklar gibi alternatif kullanımları olan bahçe malzemeleri ile bu alanları donatabiliriz. Bu yıl içerisinde 7 millet bahçesini tamamlamış olacağız. Millet bahçeleri bakımından İstanbul’a öncelik verdik. İstanbul’da şu an 13 millet bahçesi sadece TOKİ gündeminde. Toplamda 12 milyon metrekare bir millet bahçesi söz konusu. Beşiktaş ve Esenler’de bulunan kışlalar da Millet Bahçesi olarak tasarlandı” şeklinde konuştu.

300 bin kişinin beklediği kuralar 26 Haziran’da çekiliyor
EKONOMİ
300 bin kişinin beklediği kuralar 26 Haziran’da çekiliyor
Yıldırım çarptı

Yıldırım çarptı

Binali Yıldırım vaatlerini, Ekrem İmamoğlu yalanlarını anlattı.
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Eleştirilerin odağında

Eleştirilerin odağında

Moderatör ​Küçükkaya gafla başladığı programın sonunda övgü bekledi.
Gençlere bursu<br>CHP engelledi

Gençlere bursu
CHP engelledi

Yıldırım: CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.
AA'dan jet yanıt

AA'dan jet yanıt

Anadolu Ajansı: Sonucu biz değil, YSK açıklar.
Saadet<br>tabanına çağrı

Saadet
tabanına çağrı

​Erbakan'ın yol arkadaşları: Pişmanlıklar yaşamayalım
Son takımını açıkladı

Son takımını açıkladı

​G.Saray'dan sonra oynayacağı takım belli oldu.

CHP tabanı sessiz

CHP tabanı sessiz

​Ortak canlı yayın öncesi, sesleri çıkmadı.
Herkes<br>haddini bilsin

Herkes
haddini bilsin

​Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Kendi dilinden<br>kendi portresi

Kendi dilinden
kendi portresi

CHP adayının portresi özel bir video ile TVNET'te.
Son rakam açıklandı

Son rakam açıklandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe.
Avucunuzu yalarsınız

Avucunuzu yalarsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı.
İhracat<br> lideri açıklandı

İhracat
lideri açıklandı

​Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu.
Trump'ın<br>suçlaması saçmalık

Trump'ın
suçlaması saçmalık

​Rusya'dan 'Umman Körfezi' olayına ilişkin açıklama.
Fenalık geçirdiler

Fenalık geçirdiler

​Sınava 2 dakika kala yetiştiler, babaları gözyaşlarını tutamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.