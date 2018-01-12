Ekonomiİstanbulda artık 1+0 daire yapılamayacak
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İstanbul'un yeni İmar Yönetmeliği yayınlandı

İstanbul'da artık 1+0 daire yapılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Planlı Alanlar Yönetmeliği'ne göre bundan sonra artık İstanbul’da inşa edilecek yapılarda 1+0 şeklinde daire yapılmayacak. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapmak şart olacak.

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İstanbul'un yeni İmar Yönetmeliği yayınlandı
İstanbul'un yeni İmar Yönetmeliği yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Planlı Alanlar Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oylanacak.

Yeni yönetmelik ile bundan böyle İstanbul’daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi.

3 KAT FAZLASINA ASANSÖR ŞARTI

Hürriyet'in haberine göre; Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken yönü, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartları getirilmesi oldu. Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi.

EN KÜÇÜK DAİRE 1+1 OLACAK

Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Bundan sonra en küçük daireler 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler getirildi. Buna göre uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.

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