Ekonomi İstanbulda fırıncılardan ekmeğe sessiz sedasız 25 kuruş zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da fırıncılardan ekmeğe sessiz sedasız 25 kuruş zam

İstanbul’un bazı semtlerinde fırıncılar sessiz sedasız ekmeğe 25 kuruş zam yaparak 250 gramlık ekmeği dünden itibaren 1.75 TL’ye satmaya başladı. İstanbul Fırıncılar Odası’nın ise böyle bir kararı olmadığı öğrenildi.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ankara’da ekmeğe yapılan zammın ardından malyetlerin arttığını gerekçe gösteren fırıncılar İstanbul’da da ekmeğe 25 kuruş zam yaptı. Dünden itibaren bazı semtlerde ekmek 1.75 liradan satılmaya başladı. İstanbul Fırıncılar Odası’nın 250 gramlık ekmek fiyatı ile ilgili herhangi bir zam kararının olmadığı öğrenilirken İstanbul’da bulunan birçok kuruluşa bağlı fırınlar farklı tarifeler uyguladığı belirtildi. Fırıncılar Odası Başkanı Çetin ise geçtiğimiz günlerde zamla ilgili olarak yaptığı açıklamada alternatiflerin oluşturulacağını belirtmiş ancak İstanbul Valiliği’nden zamla alakalı herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

MALİYET GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

  • Yeni yılın girmesiyle birlikte maliyetlerinin artışını da gerekçe gösteren fırıncılar İstanbul'un bazı semtlerinde 250 gramlık ekmekleri 1.75 TL'ye satmaya başladı. Geçtiğimiz yıl da 25 kuruşluk zam yapılmış ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.50 liraya yükseltilmişti. Yapılan zammın ardından uzun süre kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

ZAM İÇİN FARKLI ALTERNATİFLER

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ekmeğe yüzde 20 zam planlıyoruz. Şuan 250 gram İstanbul da 1,5 biz 200 gram 1 buçuk talep ettik bu fiyatın çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

  • Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde İstanbul’da satılan simitlerin fiyatı da 1.75 TL’den 2 TL’ye çıkartılmıştı.
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