Ekonomiİstanbulun vagonları mevzuatı geçemedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’un vagonları mevzuatı geçemedi

Adapazarı’nda üretilen metro vagonları, 1983 yılından kalma mevzuata takılarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçemedi. Üzerinden çift yönlü tren hattı geçişi için planlanan köprüden vagonları taşımak isteyen firma, kanunun izin verdiği ‘54 ton’ sınırını aştığı gerekçesiyle izin alamadı.

Murat PalavarYeni Şafak
Yavuz’dan yük geçişleri 1983 yılındaki kanuna göre yapılıyor
Yavuz’dan yük geçişleri 1983 yılındaki kanuna göre yapılıyor

Onlarca yıl öncesinde kalan ulaşım mevzuatı, Türkiye'nin yatırım hızına yetişemiyor. İki kıtayı birleştiren Marmaray hattı için Adapazarı’nda üretilen vagonlar 1983 yılından kalma mevzuata takılarak, İstanbul Boğazı'nı geçemedi. İki şeritli tren yolunu da kapsayacak şekilde inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Adapazarlı vagon üreticisi firmayı heyecanlandırdı.

1983 YILINDAKİ MEVZUAT GEÇERLİ

Asya’dan Avrupa’ya tren vagonlarını daha hızlı şekilde taşımak isteyen şirket, kötü bir sürpriz ile karşılaştı. 1983 yılında yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nu gerekçe gösteren yetkililer, '54 ton kuralı' gereği köprü geçişlerinden vagon geçişine izin vermedi.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM HIZINA YETİŞEMİYOR

Oysaki, üzerinde tren ve metro için ray hattı bulunan Üçüncü Köprü, teknik olarak bir değil birden fazla vagonu taşıyacak kapasitede inşa edildi. Yaklaşık 3 yıl sonra, en az 5 vagonlu metro seferleri başlayacak ve dakikalar içinde binlerce İstanbullu metro ile taşınacak. Türkiye'nin hızına yetişemeyen ve bu konuda acil güncelleme gerektiğine işaret eden olay şöyle yaşandı:

İstanbul’da iki kıtaya birleştiren Marmaray metro hattı için üretilen vagonlar TIR'lara yüklendi. Şirket yönetimi köprü geçişini yapmak için işletmeci durumundaki ICA Yönetimi'nden olumlu yanıt aldıktan sonra Karayolları'a başvurdu.

Birinci Köprü’nün yapılmasının ardından uygulamaya konulan yönetmeliği’ni gösteren bürokratlar, vagonların köprüden geçişine izin vermedi. Aldıkları yanıtla şok geçiren firma mecburen Derince Limanı’ndan vagonları TIR ile birlikte gemilere yükleyerek İstanbul'daki Ambarlı Limanı’na ulaştırdı. Firma teslim için 60 vagonu daha deniz yoluyla İstanbul’a taşımak zorunda kalacak.

Sosyal medyadan tepki gösterdi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, olayı sosyal medyadan eleştirerek tepki gösterdi. Şener ifadelerinde şunları söyledi: “Taşımacı TIR'ı ile devletin metrosuna vagon taşıyacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmek istiyor. Karayolları yetkilisi, “Bu köprüden geçemezsin. Bu köprü taşımaz” diyor.. Köprüyü yapan İCA’ya soruyoruz “TIR üstünde vagon nedir ki ? bu köprüden komple tren geçecek” diyor. Devletin memuru 1974 yılında inşa edilen Boğaziçi köprüsü için konmuş kurala dayanıp 'geçemez' diyor. Ağlasak mı, gülsek mi bilemedim.”
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