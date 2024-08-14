İstikrarlı büyümeyle yüzde 50 artış: Penta Teknoloji'den 2024'ün ilk yarısında 10,8 milyar TL ciro

Penta Teknoloji’nin ilk altı aylık konsolide cirosu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik artışla 10,8 milyar TL olurken, brüt kârı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak toplam 764 milyon TL’ye ulaştı.

“Tüm Paydaşların Mutluluğu” vizyonuyla faaliyetlerini sürdürürken istikrarlı büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “Teknoloji ürünlerini pazara sunan tedarikçiler ile bu ürünlere talep gösteren müşterilerin buluşma noktasındaki stratejik konumumuzla; iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayan ve kendini sürekli geliştiren öncü rolümüzle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Verimlilik ve kârlılık odağında iş ortaklarımız ile birlikte projeler üretiyor, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla rekabetçi pozisyonumuzu koruyoruz. Pazarda en zengin ürün çeşitliliğine sahip olma yolunda hızla ilerlerken, şirketimizin büyüme motoru olan katma değerli hizmetlerimizi tüm süreçlerimizde uygulayarak Pazar payımızı her geçen gün artırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin en köklü teknoloji dağıtıcılarından biri olarak, ülkemizin teknolojiyle gelişmesini ve dijitalleşmeyle büyümesini destekleyecek daha nice başarılara iş ortaklarımızla birlikte imza atmayı hedefliyoruz.”