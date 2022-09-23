İzmir'de kentsel dönüşüme ‘teknik’ dokunuş

İzmir’deki kentsel dönüşüm çalışmalarında aktif rol alan Teknik Yapı, simge niteliğinde bir rezidans inşa edecek. Alsancak’taki Ege Mahallesi’nde hayata geçirilecek Divan Residence projesi toplam 674 bağımsız bölümden oluşacak. 50 katlı bir residence ile 12 ve 13 katlı iki bloktan oluşacak projenin tanıtım toplantısında konuşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, ardı ardına yaşanan depremlerden sonra kentsel dönüşüm çalışmalarının İzmir’in en öncelikli konularından biri haline geldiğini söyledi.

KATMA DEĞERİ ARTIRAN BİR PROJE

Durbakayım, “4 yıldır buradayız. Bu zaman zarfında İzmir’in en iyi oyuncularından biri haline gelirken, şehrin en beğenilen ve teveccüh gören firmalarından biri olma gururunu yaşıyoruz. Yeni projemiz Divan Residence’ta en temel özelliklerden biri deprem güvenliği olacaktır. Yaşam standartlarının yükseltilmesi, çevreye duyarlı donanımlar ve malzeme kullanımı da vazgeçilmez standartlarımız arasında yer alacak. İzmir’in katma değerini artıran projeler yapmaya devam edeceğiz. Projemiz yenilenmiş altyapı, çevreye duyarlı mimari yapı ve tasarımla İzmir’in simge yapılarından biri olacak. Bu projesi için yaklaşık 3 milyar liralık hasılat öngörüyoruz” dedi.

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YAPIMCI VE DENETÇİLERE ÇAĞRI

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise “Bugün devletimize ve 85 milyon insanımıza yük getiren riskli bina stokumuz var. Vicdanlarını rahat ettirmeleri için bu riskli bina stokunun oluşmasında rolü olan yapımcılara ve denetçilere çağrıda bulunuyorum. Onları mevcut riskli bina stokunu eritme seferberliğine gönüllü olarak katılmaya, maddi ve manevi destek vermeye davet ediyorum” dedi.