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Ekonomi

Japon otomobil devi 750 bin aracı geri çağırdı

Honda Motor, hava yastığı sorunu tespit edilen 750 bin aracını servislere geri çağırma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, belirli modellerdeki hava yastıklarının potansiyel bir arıza gösterdiği belirtildi.

16:35 - 6/02/2024 Salı
Diğer
Foto:Arşiv
Foto:Arşiv

Honda Motor, hava yastığı sorunu nedeniyle 750 bin aracı servislere geri çağırdı.


ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada American Honda Motor Co'nun 750 binden fazla aracı bir çarpışma sırasında istem dışı açılabilecek hava yastığı nedeniyle geri çağırdığını söyledi.


NHTSA, ön yolcu koltuğu ağırlık sensörünün çatlayıp kısa devre yapabileceğini ve hava yastığını amaçlandığı gibi bastıramayabileceğini savundu.


Geri çağırma 2020 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı Honda Pilot, Accord ve Civic sedan ile 2020 ve 2021 yılları arasında üretilen bazı Honda CR-V ve Passport araçlarını kapsıyor.




#Honda
#Japonya
#araç
34 dakika önce
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