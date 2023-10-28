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Ekonomi

KADEME araçları Bayrampaşa’nın hizmetinde

Şehir temizliğinde kullanılan araçların üretiminde, motorundan plastiğine yerli ve milli imkânları kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen KADEME, son araç teslimini Bayrampaşa Belediyesi’ne yaptı. Şirket, AGA2100 model araçları, Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de katıldığı törenle teslim etti.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:33 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Temiz bir dünya için yerli ve milli, yüksek teknolojili araçlar üreten KADEME A.Ş, en geniş ürün gamıyla yüzlerce belediye, kamu ve özel kurumlara verdiği araç listesine, Bayrampaşa Belediyesi’ni de dahil etti. Yüzde 84 oranında yerli ve milli imkanlarla üretilen temizlik makineleri ve ekipmanları üreterek 45 ülkeye ihracat yapan KADEME A.Ş, şehir temizliğinde kullanılan araçların üretiminde, motorundan plastiğine yerli ve milli imkânları kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflerken, iki adet AGA2100’ü dün Belediye Başkanı Atila Aydıner’e teslim etti.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

Teslim töreninde açıklamalarda bulunan Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, “Yerli ve milli ürünlerimize talep artıyor. Yerli ürünlerimiz yurt dışından getirilen ürünlere göre hem satın almada hem de kullanım maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Pratik yapısı, kullanım kolaylığı, düşük emisyon ile çevre, motor ve akü aksamı ile enerji verimliliği konularında avantaj sağlıyoruz. Belediyelerimizden de bu noktada olumlu geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Kuruldukları günden bu yana ürün gamını sürekli genişlettiklerini vurgulayan Albayrak, “Ar-Ge departmanımızla birlikte, her gelen talebin özel ilgi gerektirdiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dikkate alıyoruz” şeklinde konuştu.

Araç sayısını 100’e çıkaracağız

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Araç filomuz 82'ye çıktı. Amacımız 100 araca ulaşmak. Yerli ve milli üretime destek olmalıyız. Biz de buraya yerli ve milli aracımız Togg ile geldik. Aldığımız 2 aracın denemesini yaptık, çok başarılı. Albayrak Ailesi’ne teşekkür ederiz” dedi.



#KADEME
#Bayrampaşa Belediyesi
#Hizmet
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