15 ülkeye akıllı eldiven satıyor

Türkiye’nin dünya çapındaki tek endüstriyel akıllı giyilebilir teknoloji markası Thread In Motion, aralarında Almanya, İngiltere, İspanya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya’nın da yer aldığı15 ülkeye teknoloji ihracatı gerçekleştiriyor. Geliştirdiği akıllı giyilebilir teknolojik ürün ve entegre yazılımlarla otomotiv, perakende ve lojistik gibi birçok sektörün iş süreçlerinde zaman ve maliyetten yarı yarıya verimlilik sağlayan Thread In Motion, yurt dışındaki hizmet ağını genişletiyor.

Kadir Demircioğlu

İHRACATIMIZI KATLAMA HEDEFİ

Thread In Motion Kurucu Ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, “Otomotiv sektöründe global birçok markayla başarılı işlere imza attıktan sonra lojistikte süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirmek için hayata geçirdiğimiz yeni ürünümüz Glogi’yi piyasaya çıkardık. Özellikle insanın aktif rol aldığı üretim ve lojistikte giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hata yapmayı önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedefledik. Bu hedefimiz neticesinde yeni ürünümüzle birlikte bu yılın ilk 6 ayında ihracat yaptığımız ülke sayısını 8’den 15’e çıkardık. Dövizle ihraç edilen katma değerli teknolojik ürünlerimizle sağladığımız ekonomik faydayı artırmak için yenilerini geliştirmeye devam ediyoruz. Yılsonu ihracat hedefimiz 2021’in ilk yarı hacmini 3’e katlamak” dedi.

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