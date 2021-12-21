Ekonomi Kamu işçilerine kadro müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu işçilerine kadro müjdesi

Asgari ücrette tarihi artışa imza atan hükümet, kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanlar ile taşeron işçilerin daimi kadroya alınmasıyla ilgili de harekete geçti.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Kamu işçilerine kadro müjdesi
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Hükümet, asgari ücretteki artışın ardından müjde halkasına mevsimlik ve taşeron işçileri de ekledi. 2021 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde, kamudaki geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi için çalışma başlatılacağı açıklanmıştı.

Özellikle Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde ve şeker fabrikalarında sayıları çok olduğu bilinen geçici işçiler, kadroya alınarak sürekli işçi haklarına sahip olacak. Kanun teklifinin Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

VERGİ MUAFİYETİ NETLEŞTİ

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklama yaparak, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi.

Elitaş açıklamasında, "En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak" ifadesini kullandı.

18.5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi istisnasının toplam maliyetinin 37 milyar 600 milyon TL olacağı öğrenildi.

Bakanlık duyurdu: Atamalar yarın yapılacak
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Bakanlık duyurdu: Atamalar yarın yapılacak

Milyonlarca kişi bekliyordu: Hesaplara en az 1.102 TL yatırılıyor
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Kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçilere her yıl ikramiye (tediye) ödeniyor. İşçilere ödenen ilave tediyenin ilk altı aya yönelik birinci taksiti 29 Ocak’ta, ikinci taksiti 11 Mayıs’ta üçüncü taksiti 16 Temmuz’da ödenmişti. Son taksit ise 17 Aralık’ta yatırılacak.
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Böylece ilk üç taksit ödemelerini alan 1 milyona yakın kamu işçileri yılın son taksitini de haftaya alacak.
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Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021’de yatırılacak.
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4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitin de 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. En küçük tutar 1.102 lira oluyor. Bu tutar asgari ücretteki zamma göre gelecek yıl daha da yükselecek. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.
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Peki kim, kaç para alacak? İşte işçilerin alacağı ödemenin detayları…
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Brüt ücretlere göre hesaplanan 13 günlük tediye tutarı şöyle;<br><br>3 bin 577 lira brüt ücret alan bir işçi 1.102 lira ikramiye alacak...
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4 bin lira brüt ücret alan bir işçi 1.239 lira ikramiye alacak...
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4 bin 250 lira brüt ücret alan bir işçi 1.316 lira ikramiye alacak...
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4 bin 500 lira brüt ücret alan bir işçi 1.394 lira ikramiye alacak...
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5 bin lira brüt ücret alan bir işçi 1.548 lira ikramiye alacak...
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5 bin 250 lira brüt ücret alan bir işçi 1.626 lira ikramiye alacak...
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5 bin 500 lira brüt ücret alan bir işçi 1.703 lira ikramiye alacak...
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6 bin lira brüt ücret alan bir işçi 1.858 lira ikramiye alacak...
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6 bin 500 lira brüt ücret alan bir işçi 2.013 lira ikramiye alacak...
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7 bin lira brüt ücret alan bir işçi 2.168 lira ikramiye alacak...
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7 bin 500 lira brüt ücret alan bir işçi 2.323 lira ikramiye alacak
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Ödemeler alınan maaş ve yardım miktarlarına göre değişebiliyor. Hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, damga ve gelir vergisi düşülüyor.
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TEDİYE NEDİR?<br><br>Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.
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TEDİYE KİMLERE VERİLİR?<br><br>Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.<br><br>Bir çalışanın ilave tediye ödemesi alabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan<br><br>Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,<br><br>Genel ve katma bütçeli kurumlar,<br><br>Belediye ve özel idareler \"hizmet akdi\" ile çalışan işçiler,<br><br>Kamu iktisadi teşekkülleri,<br><br>Özel bütçeli idareler gibi kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
Milyonlarca kişi bekliyordu: Hesaplara en az 1.102 TL yatırılıyor
Bir milyona yakın kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye tutarları ve son taksidin tarihi belli oldu. İlk 3 taksit ödemelerini alan işçiler yılın son taksitini de 5 gün sonra alacak. Peki kim, kaç para alacak? İşte işçilerin alacağı ödemenin detayları…


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