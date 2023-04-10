Kamuya yılda 2250 Togg

Yollara çıkmaya başlayan Türkiye’nin Otomobili Togg’a 30 bin adet alım garantisi veren kamunun yıl yıl detayları belli oldu. Buna göre 2035’e kadar 30 bin adet alım garantisi veren kamunun Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile yaptığı mutabakata göre bu yıl 500 adet C-SUV model olan T10X alımı yapacak. Gelecek yıl ise bu rakam 750 adedi T10X ve 750 adedi Sedan T10S olmak kaydıyla toplamda 1500’e ulaşacak. Sonraki yıllarda alımını artıracak olan kamu 2025’te 750 C-SUV Togg alırken, 1500 adet Sedan Togg alacak. Böylece 2025’te toplam yıllık rakam 2250 adede çıkmış olacak.

2030’a kadar her yıl 750 adet C-SUV Togg ve 1500 Sedan Togg alımı yapacak DMO, böylelikle 15 bin 500 alıma imza atacak. 2030’a kadar yalnızca 2 model teslimi alan kamu, 2031’de alım yaptığı model sayısını 4’e çıkaracak. Togg’un C-SUV ve Sedan modellerinin yanı sıra, MPV ve Van modellerini de envanterine katacak olan DMO, 2031’de 4 model birden alacak. 2031’de 750 adet C-SUV Togg alacak olan DMO, o tarihe kadar aldığı 1500 Sedan alımını 1200’e düşürecek. 2031’de ilk kez envantere C-MPV veya C-Van tipi Togg dahil edilmiş olacak. 2031-2035 arası her yıl aynı adetlerde alım yapacak DMO böylece toplamda 9500 adet C-SUV, 15 bin 750 adet C-Sedan ve 4750 adet C-MPV/Van modellerinden olacak şekilde toplam 30 bin adet yerli ve milli elektrikli otomobil alacak.