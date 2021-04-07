​Karabağ’ın fidanları Anadolu’dan​

Türkiye, işgalden kurtarılan Karabağ’da, tarımsal kalkınma için desteğe hazırlanıyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir süre önce bir araya geldiği Azerbaycanlı mevkidaşları ile buluşmasında destek çalışmaları masaya yatırıldı. Sahaya ilişkin tarımsal kalkınma alanında yapılan çalışma sonucunda bir yol haritası belirleneceği öğrenildi.

GÜNDEM Türkiye - Azerbaycan Kardeşliği Kocaeli’de yeşerecek

YENİDEN YEŞİLE BÜRÜNECEK

Ermenistan’ın 30 yıl süren işgali sırasında Karabağ’da 54 bin hektar meşe ağacının katledildiği ifade ediliyor. İki ülke arasında ormancılık alanında yapılan iş birliği ile söz konusu topraklar yeniden meşe ağaçları ile buluşacak. Karabağ’a dönüş yapacak yöre sakinleri gelir getirici türlerle de desteklenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda her türlü tecrübesini paylaşacak.

Yetkililer, gelir elde etme konusunda önemli ağaç türlerinin yetiştiriciliği konusunda Karabağ halkına eğitimler verecek. Ayrıca, hayvancılık konusunda da Türkiye bilgi ve tecrübe aktarımı yapacak.

DÜNYA Gardaşa rekor ihracat

Halkın gelir seviyelerini artırmak için ceviz, veles, ardıç, yemişan, badem ve fıstıkçamı gibi gelir getirici türlerde ağaçlandırma yapılacak. Ayrıca kuşburnu, böğürtlen ekimi de desteklenecek. Biyo çeşitlilik yönünden 2 bin çeşit ağaç ve bitkiye ev sahipliği yapan Karabağ’da tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değeri de artırılacak.