Ekonomi Karabağın fidanları Anadoludan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Karabağ’ın fidanları Anadolu’dan​

Karabağ’ın fidanları Anadolu’dan

Türkiye, işgalden kurtulan Karabağ’ın kalkınmasına destek olacak. Bölgeye dönecek insanların gelir seviyelerini artırmak için tarım desteği verilecek; gelir getirici ceviz, ardıç, badem ve fıstık çamı gibi türlerle ağaçlandırma yapılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Karabağ’ın fidanları Anadolu’dan​
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, işgalden kurtarılan Karabağ’da, tarımsal kalkınma için desteğe hazırlanıyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir süre önce bir araya geldiği Azerbaycanlı mevkidaşları ile buluşmasında destek çalışmaları masaya yatırıldı. Sahaya ilişkin tarımsal kalkınma alanında yapılan çalışma sonucunda bir yol haritası belirleneceği öğrenildi.

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  • Ermenistan’ın 30 yıl süren işgali sırasında Karabağ’da 54 bin hektar meşe ağacının katledildiği ifade ediliyor. İki ülke arasında ormancılık alanında yapılan iş birliği ile söz konusu topraklar yeniden meşe ağaçları ile buluşacak. Karabağ’a dönüş yapacak yöre sakinleri gelir getirici türlerle de desteklenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda her türlü tecrübesini paylaşacak.

Yetkililer, gelir elde etme konusunda önemli ağaç türlerinin yetiştiriciliği konusunda Karabağ halkına eğitimler verecek. Ayrıca, hayvancılık konusunda da Türkiye bilgi ve tecrübe aktarımı yapacak.
Yetkililer, gelir elde etme konusunda önemli ağaç türlerinin yetiştiriciliği konusunda Karabağ halkına eğitimler verecek. Ayrıca, hayvancılık konusunda da Türkiye bilgi ve tecrübe aktarımı yapacak.

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Halkın gelir seviyelerini artırmak için ceviz, veles, ardıç, yemişan, badem ve fıstıkçamı gibi gelir getirici türlerde ağaçlandırma yapılacak. Ayrıca kuşburnu, böğürtlen ekimi de desteklenecek. Biyo çeşitlilik yönünden 2 bin çeşit ağaç ve bitkiye ev sahipliği yapan Karabağ’da tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değeri de artırılacak.

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