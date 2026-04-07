Karadeniz’in altın ürünü Avrupa yolunda: Yılın ilk çeyreğinde 2 bin 784 ton fındık ihraç edildi

16:007/04/2026, الثلاثاء
IHA
Düzce’den Avrupa Birliğine üye ülkelere yılın ilk çeyreğinde 2 bin 784 ton iç fındık ihraç edildi. 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton ve mart ayında 957 ton olmak üzere toplam 2 bin 784,7 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Düzce’den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti.



