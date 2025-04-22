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Kartlı ödemeler martta 1,75 trilyon lira oldu: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 arttı

Kartlı ödemeler martta 1,75 trilyon lira oldu: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 arttı

14:5022/04/2025, Salı
AA
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 arttı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemeler 518,5 milyar liraya yükselirken, temassız ödeme tutarı 566 milyar liraya ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 1 trilyon 753 milyar lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, mart itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 132,3 milyon, banka kartı sayısı 198,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 112,7 milyona ulaştı. Kart sayılarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartlarında yüzde 9, banka kartlarında yüzde 3, ön ödemelilerde yüzde 21 oldu.


Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan toplam ödeme tutarı ise yüzde 48 artarak 1 trilyon 753 milyar liraya yükseldi.



Ödemelerin 1 trilyon 478 milyar lirası kredi kartları, 238,2 milyar lirası banka kartları, 36,6 milyar lirası da ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödemelerdeki artış kredi kartlarında yüzde 49, banka kartlarında yüzde 42, ön ödemelilerde yüzde 68 olarak gerçekleşti.


Kartlarla yapılan toplam ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1,59 milyar adede yükseldi. Ödemelerin 911,4 milyon adedinde kredi kartları, 553,8 milyonunda banka kartları, 128 milyonunda da ön ödemeli kartlar kullanıldı.



İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 518 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Geçen ay (mart) internetten yapılan kartlı ödemeler 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 518,5 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı ise yüzde 5 artarak 230,8 milyon adede çıktı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak gerçekleşti.


Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı ise yüzde 15 artarak 1 milyar 50 milyon adedi aştı. Temassız ödeme tutarı da yüzde 73 artarak 566 milyar liraya yükseldi. Martta mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.




#Bankalararası Kart Merkezi
#Kartlı ödemeler
#kredi kartı
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