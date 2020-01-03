Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti

Piyasa haftanın son gününe ABD’nin İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürüldüğü haberiyle başladı.
ABD, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak’lı militan grubu Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndaki konvoylarına düzenlediği saldırı ile öldürdü.
- İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Kudüs Gücü Komutani Kasımi’nin ABD tarafından öldürülmesine verilecek yanıtı görüşmek için olağanüstü toplandı.
PETROL FİYATI 69 DOLARI AŞTI
ABD’nin İranlı komutanlara Irak’ta düzenlediği saldırı sonrası Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 4 artarak 69,16 doları gördü.