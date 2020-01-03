Dünya İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai ABDden acı bir intikam alacağız
ORTADOĞU

İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai: ABD'den acı bir intikam alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kasım Süleymani
Kasım Süleymani

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

ACI BİR İNTİKAM ALACAĞIZ

Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de suikaste ilişkin, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." uyarısında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD haydutça maceracılığının sonuçlarından sorumlu olacak
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD haydutça maceracılığının sonuçlarından sorumlu olacak

Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi: Kasım Süleymani öldürüldü
DÜNYA
Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi: Kasım Süleymani öldürüldü
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​2019'da yıllık enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
ABD üslerinde alarm

ABD üslerinde alarm

İntikam açıklamasının ardından gözler ABD'nin 9 üssünde.
Libyada her hedefi vurabiliriz

Libya'da her hedefi vurabiliriz

F-16'lar yakıt ikmali yaparak planlı hedeflere saldırı düzenleyebilir.
Kandil'de yakalandılar

Kandil'de yakalandılar

Emniyet ve MİT'ten PKK'ya ortak operasyon.
Sıfır otomobili<br>'ayıplı' çıktı

Sıfır otomobili
'ayıplı' çıktı

​Sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak.
Acı bir intikam bekliyor!

Acı bir intikam bekliyor!

Hamaney'den çok sert Kasım Süleymani açıklaması.

Kasım Süleymani öldürüldü

Kasım Süleymani öldürüldü

ABD, İran'ın üst düzey komutanını hedef aldı.

Yeni yıla<br>5 indirimle girdik

Yeni yıla
5 indirimle girdik

​Yumurta ve balıkta da KDV yüzde 1'e indi.

Fenerbahçe reddetti

Fenerbahçe reddetti

​İngiliz ekibinden Vedat Muriqi'ye 8 milyon Euro.
Saldırı sonrası<br>hızla yükselişe geçti

Saldırı sonrası
hızla yükselişe geçti

Irak'taki saldırı petrol fiyatlarına da yansıdı.
Avrupa'nın<br>en uzunu olacak

Avrupa'nın
en uzunu olacak

​Yüzde 65'i bitti, gelecek yıl tamamlanacak.
Askere<br>Libya yolu açıldı

Askere
Libya yolu açıldı

Tezkere 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla Meclis'ten geçti.
Hafter cephesi

Hafter cephesi

​CHP-HDP-İYİ Parti ve SP bir kez daha el ele.
Mehmetçik Libya yolunda

Mehmetçik Libya yolunda

​Tezkere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.