Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD haydutça maceracılığının sonuçlarından sorumlu olacak
ORTADOĞU

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD haydutça maceracılığının sonuçlarından sorumlu olacak

Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla füze saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır"

Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.

  • İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai: ABD'den acı bir intikam alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız" ifadelerini kullandı.

Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü

  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

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