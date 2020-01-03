İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD haydutça maceracılığının sonuçlarından sorumlu olacak

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Kastamonu’da bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi

Kastamonu’da bir iş yerinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Patlamanın şiddetiyle iş yeri önünde park halinde olan bir otomobil de büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri bir yandan iş yerini bir yandan da otomobili söndürmek için mücadele etti.