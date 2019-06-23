Kentsel dönüşüm yüzde 8 ucuzladı

Kentsel dönüşümde vatandaşın haklarını korumaya alan hükümet, kurumlar arası vergi karmaşasına da son verdi. Yeni yönetmelikte alınmaması gerektiği halde talep edilen vergilerin muafiyeti net bir şekilde dille getirildi ve hükme bağlandı. Yeni düzenlemeyi Yeni Şafak’a yorumlayan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, bu madde ile vergi mahkemelerinin önünde oluşan yükün önüne geçildiğini söyledi.

MAHKEMEYE GEREK KALMADI

Kiraz, “Bu konu ile ilgili mahkemelerde ciddi bir yük oluşmuştu. Müteahhitler işin yürümesi için kentsel dönüşüme konu inşaatlarda vergi ve harçları ödemek durumunda kalınca daha sonra geri tahsil etmek için mahkemeye başvuruyor ve paralarını geri alıyorlardı. Yeni yönetmelikte ciddi bir yük oluşumunun önüne geçildi” dedi.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ALINMAYACAK

Hükme bağlanan ve net bir dille ifade edilen karara göre; artık vatandaş ve müteahhit noter harçları, tapu ve kadastro harçları, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi, veraset ve intikal vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi ödemeyecek. Yine kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler ile riskli olarak tespit edilen yapı ile bu yapının yerine yapılacak yeni yapıya ilişkin olarak belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücretten net bir şekilde muaf olacak.

2/3’DE SON SÖZÜ BAKANLIK SÖYLEYECEK

Yeni yönetmelikte kafa karışıklığına neden olan ve farklı zamanlarda farklı mahkemelerin aldığı 2/3’te oy birliği aranması şartına da netlik getirildi. Burada son sözü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söyleyecek. Bakanlık riskli yapı ve alanlarda 2/3 ile anlaşmanın yıkım öncesi ve sonrasında geçerli olduğunu ve buna ilişkin buna aykırı bir hükmün oluşturulamayacağını net şekilde belirledi.

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İKİNCİ İHALEDE EVİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ALABİLECEK

Riskli yapılarda karara katılmayan 1/3’ün payının satın alan çıkmazsa Hazine tarafından satın alınması şartı ortadan kaldırıldı. Yeni yönetmelikte satın alım olana kadar ihale yapılması getirildi. Üstelik 2/3 kararı ile birinci ihalede satın alma gerçekleşmemiş ise 2.ihaleye artık 3. kişilerin de katılabilmesi mümkün hale getirildi.

Her 100 bin lirada 8 bin lira rahatlama

Hükme bağlanan karar ile kentsel dönüşüme konu olan ve olmayan daireler arasındaki vergi avantajları da net olarak ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm statüsünde dönüşen bir evde her 100 bin liralık maliyette yaklaşık 8 bin liralık vergi avantajı olacak. 500 bin liralık evde muafiyet rakamı 40 bin liraya kadar çıkıyor. Buna karşın kentsel dönüşüme konu olmayan evlerde vergi ve harç muafiyeti bulunmayacak. Müteahhidin ve vatandaşın eli rahatlatılıp mahkemelerde hak aramasına son verilirken kentsel dönüşümden yararlanmanın avantajları maddi açıdan da ciddi bir rahatlama söz konusu oluşturuyor.

Gecekondu kanunu için de uygulansın

Nazmi Durbakayım

Yeni yönetmelik müteahhitler tarafından da olumlu karşılandı. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, gecekondu kanunu için de düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Durbakayım, “Bakanlığın sektörümüz adına yapmış olduğu olumlu çalışmaların bir yenisini 6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinde görmekteyiz. Bu kanuna göre yapılan Kentsel dönüşüm projelerine sağlanan “damga vergisi ve tapu harcı istisnası” vb. Hakların kullanımındaki net olmayan hususlar netleşmiştir. Ancak 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile yapılan projelerin bu haklardan bu netlikle faydalanmasının sağlanması, bizleri harçları yatırdıktan sonra altı ay gibi bir sürede geri alma külfetinden kurtaracaktır” dedi.