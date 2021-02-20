Kesintisiz elektrik için 7/24 mücadele

Türkiye’de ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek Başkent EDAŞ bölgesinde hizmete alınan 15 bin ila 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerjisini tek başına sağlayabilecek güçteki 2 megawattamper’lik (MVA) yüksek gerilim jeneratörü de bölgedeki lojistik merkezine ulaştırıldı.

Dünyada milyonlarca insan elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalırken Türkiye, özellikle şehir merkezlerinde zorlu hava şartlarını ‘kesintisiz’ atlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde elektrik dağıtımından sorumlu 21 şirket ile 72 doğal gaz dağıtım şirketi kesintisiz enerji için teyakkuza geçti. Kar yağışları ve kötü hava koşulları başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayan şirket personelleri vatandaşın enerjiden mahrum kalmaması için eksi 20 derecelerde direk başlarında görev yaptı. Tüm personelin izinlerinin iptal edildiği kar yağışı süresince şehir merkezlerinde ciddi bir enerji kesintisi yaşanmadı.

KESİNTİLER KIRSALDA

Ankara’da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek için bakanlık bünyesinde bir ‘kriz merkezi’ kurulurken, ekiplerde sorumluluk bölgelerinde anında müdahale için 24 saat hazır bekledi. Türkiye’de alınan erken önlemler sayesinde sadece kırsal kesimlerde kısmi kesintiler yaşandı. Şehir merkezlerinde elektrik dağıtımında herhangi bir aksaklık yaşanmazken, yaklaşık 46 milyon elektrik abonesi bulunan Türkiye’de sadece 200 bin abonenin elektriği zorlu kış şartlarından dolayı kesintiye uğradı. Ekiplerin acil müdahalesi sayesinde bu rakam 40 bine düştü. Bugün itibariyle elektriği kesilen abonelerin tamamına elektrik arzının sağlanması planlanıyor.

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Fatih Dönmez

ABD’DE SİSTEM ÇÖKTÜ

Kastamonu’daki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Bartın, Erzurum ve Zonguldak’ta sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Bakan Dönmez, ABD’yi hatırlatarak “Orada 3-4 milyon civarında abonenin elektrikleri kesildi. Hala da sistemi ayağa kaldırabilmiş değiller” şeklinde konuştu. Özellikle kırsal alanda yapacakları yeni yatırımlarla elektrik kesintilerinde yaşanan sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirten Bakan Dönmez, “Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var elektrik dağıtım sektörümüzde. Bunun anlamı buralara gerekli yatırımların yapılabilmesi için gerekli yatırım bütçe desteğini kendilerine sağlamış olacağız” dedi.

KARA KIŞTA İLÇE AYDINLATAN JENERATÖR

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) hizmet bölgesi içindeki Batı Karadeniz’de görev yapan arıza, onarım ve bakım ekiplerine ek olarak İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’den 600’ü aşkın personeli destek için çalışma noktalarına ulaştırdı. Nakil hatları üzerine devrilen ağaçlar vinçlerle kaldırılırken, insansız hava araçları da ekiplere arıza tespitinde yardımcı olması için kullanılmaya başlandı.