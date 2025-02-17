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Kırmızı et devleri maliye radarında

Kırmızı et devleri maliye radarında

04:0017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışılıkla mücadelede merceği kırmızı et sektörüne çevirdi. İlk etapta sektörün önde gelen 4 firmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi.

Daha önce işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerine yönelik olarak kayıt dışılık denetimleri gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), şimdi de kırmızı et sektöründe kayıt dışılığı yakın takibe aldı. Sektörün önde gelen 4 büyük üreticisine yönelik kapsamlı inceleme yapıldı ve 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı saptandı.

7 İLDEKİ TESİSLERDE İNCELEME YAPILDI

Risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, sektöre yön veren 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi. Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapıldı, sayımlar diğer illere yayılarak devam edecek. Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı. Riskli mükellefler incelemeye alındı.

DENETİMLER GENİŞLETİLECEK

Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı. Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı. Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

SEKTÖRÜN SAĞLIKLI GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın, öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Şimşek, şunları kaydetti: “İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız. Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit ediyoruz.”



#Kırmızı Et
#Denetim
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#Ekonomi

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