Ekonomi Kış aylarının vazgeçilmezi kestane fiyatı kırmızı etle yarışıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kış aylarının vazgeçilmezi kestane fiyatı kırmızı etle yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi kestane fiyatı kırmızı etle yarışıyor

Edirne'de kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kestanenin kilosu 50 liradan satışa sunulurken, fiyatı yüksek bulanlar ancak tadımlık alabiliyor.

Haber Merkezi DHA
Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.
Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.

Keşan'da kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kilosu 50 lira olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tadımlık alınıyor. Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.

DHA
Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.

Türkiye kestane üretiminde Avrupa birincisi
EKONOMİ
Türkiye kestane üretiminde Avrupa birincisi

Sokakta tezgah açarak, kestane satan Aydoğan Körnez, "Havaların soğumasıyla kestaneye olan ilgi de arttı. Geçenlerde reklamı da olmuş. 4 kestane yiyenin beyin fonksiyonları artıyormuş. Yiyen de beğeniyor. Artık sobalı ev olmayınca kestane de kıymete bindi. İnsanlar nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de soruyor" dedi.

DHA
Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.

Kestanenin sevilen bir lezzet olduğunu ifade eden vatandaşlar ise pahalı olması nedeniyle gramla alabildiklerini söyledi.

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