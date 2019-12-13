Kış aylarının vazgeçilmezi kestane fiyatı kırmızı etle yarışıyor

Keşan'da kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kilosu 50 lira olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tadımlık alınıyor. Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.

DHA Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.

EKONOMİ Türkiye kestane üretiminde Avrupa birincisi

Sokakta tezgah açarak, kestane satan Aydoğan Körnez, "Havaların soğumasıyla kestaneye olan ilgi de arttı. Geçenlerde reklamı da olmuş. 4 kestane yiyenin beyin fonksiyonları artıyormuş. Yiyen de beğeniyor. Artık sobalı ev olmayınca kestane de kıymete bindi. İnsanlar nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de soruyor" dedi.

DHA Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.

Kestanenin sevilen bir lezzet olduğunu ifade eden vatandaşlar ise pahalı olması nedeniyle gramla alabildiklerini söyledi.