Koca Yusuf’a iki kardeş

Türkiye'nin enerji sektöründeki yerlileşme hamlesine yeni bir kilometre taşı daha eklendi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi ‘Koca Yusuf TP1500’ün ardından kulenin muadili iki kule daha geliştirildi. Koca Yusuf TP1500 sondaj faaliyetlerine devam ederken iki yeni sondaj kulesinin imalatı da sürüyordu. Koca Yusuf-2 sondaj kulesi tamamlanarak Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Üçtepe-1 kuyusuna nakledildi. 2025 yılının ilk ayında montajının tamamlanması planlanan kule gerekli test ve kontrollerden geçtikten sonra sondaja başlayacak. Öte yandan Koca Yusuf-3 sondaj kulesi de iki ay içerisinde üretilerek görev yerine nakledilecek.





AKILLI SONDAJ SİSTEMİ

5 bin metre derinlikte sondaj yapabilen kulelerin yerden yükseklikleri ise 50 metre. Türkiye'nin ihtiyaçlarına özel üretilen ve yabancı muadilleriyle teknolojik olarak aynı seviyede bulunan kuleler tamamen elektrik motorlarıyla kontrol ediliyor ve otomasyonla çalışıyor. Buna akıllı sondaj sistemi deniliyor. Bir operatör var ama operatör 40 düğmeye basmak yerine joystickten belli komutlar verdiği zaman kule önceden belirlenmiş sekansları otomatik olarak uyguluyor. Tehlikeli hareketler, acil durumlar, operatörün dalması ya da bir hata yapması durumunda bunlara müdahale ediyor, uyarı veriyor. Kuleler tamamen yerli ve milli bir yazılımla kontrol ediliyor.





SONDAJ FİLOSU 13’E ÇIKACAK

Yerli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi sayısı 2025'te 4'e, 2026'da 7'ye, 2027'de 10'a, 2028'de ise 13'e ulaşacak. Kulelerin yerli olması muadillerine göre maliyette yüzde 30'a varan tasarruf sağlıyor. İkinci avantajı da nakliye. Çin'den ya da ABD'den nakledilmesi gereken 40 tırlık bir yükün maliyeti milyon dolarları bulabiliyor. Türkiye'de üretildiği için bu maliyetin de önüne geçiliyor.





BAKAN BAYRAKTAR ESMA ÇEVIK'I ANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit düşen Astsubay Esma Çevik'i, şehadetinin yıl dönümünde andı. Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Vatan toprağını canıyla mühürleyen, cesareti ve fedakarlığıyla milletimizin yüreğine kazınan bir kahraman: Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik… Şehidimizin aziz hatırasını şehadetine tanıklık eden topraklarda, Gabar'daki petrol sahamızda sonsuza dek yaşatacak, milletimize bıraktığı kahramanlık mirasını gururla taşıyacağız. Esma Çevik ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”





İHRACATA HAZIR

Türkiye'nin enerji keşiflerinin yanı sıra altyapıda gerçekleştirdiği yerlileşme hamlesi yabancı enerji sektörü temsilcilerinden de yoğun ilgi görüyor. Kulelerin ihracı için hazırlık yapılırken, Körfez ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarına göre kulelerin farklı versiyonlarının da üretimi planlanıyor.



