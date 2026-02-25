Konfor ve teknolojiyi buluşturan premium şarj deneyimi

Türkiye’nin ilk lisanslı şarj operatörü En Yakıt, Mercedes-Benz Otomotiv ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğiyle elektrikli araç ekosistemini yeniden tanımlıyor. Elektrikli şarja farklı bakış açısı getiren En Yakıt, bu projeyle bir altyapı sağlayıcısının ötesinde yüksek teknoloji ve premium hizmeti birleştiren yaşam tarzı mimarı olarak konumlanıyor.

Türkiye’de mobilite çözümlerine öncülük eden En Yakıt, son olarak dünyanın en prestijli otomotiv markalarından Mercedes-Benz Otomotiv ile güçlerini birleştirerek Türkiye’nin yüksek hızlı şarj ağını kurmak üzere önemli bir adım attı. Bu iş birliği kapsamında 2027 yılı sonuna kadar 40’a yakın stratejik lokasyonda, 140’tan fazla aktif soketin hizmete sunulması planlanıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv de bu proje ile Türkiye’deki ilk şarj ağı kurulumunu En Yakıt ile iş birliğinde hayata geçirecek.

En Yakıt, proje ile fiziksel bir ağ kurmanın çok ötesinde, sektörün geleceğine yön veren bir vizyonu ortaya koyuyor.

Yeni istasyon konseptleri, Türkiye’de örneği bulunmayan bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Özellikle Flagship (Amiral Gemisi) ve Premium olarak adlandırılan üst segment istasyonlar; bekleme salonları, market alanları, yüksek hijyen standartları ve 7/24 güvenlik kameralarıyla donatılmış güvenli bir ortam sunarak şarj süresini keyifli bir mola deneyimine dönüştürüyor.

En Yakıt, sunduğu teknolojik altyapı ile şarj deneyimine de tamamen farklı bir bakış açısı getiriyor. Flagship konseptindeki istasyonlar 480 kW’a kadar güç çıkışı sağlayarak Türkiye’deki en hızlı şarj deneyimlerinden birini sunuyor. Kullanıcılara araçlarını takar takmaz otomatik şarj başlatma kolaylığı sağlayan En-ix teknolojisi, sürecin kesintisiz ve zahmetsiz ilerlemesini mümkün kılıyor.

En Yakıt mobil uygulaması; EnWin sadakat programı, En Cüzdan ve avantajlı paketleri içeren kapsamlı bir ekosistem olarak şarj başlatmanın ötesine geçiyor.

Yeni nesil istasyonlar, elektrikli araç kullanımının yoğun olduğu büyükşehirlerin yanı sıra İstanbul-İzmir ve İstanbul-Ankara gibi kritik otoyol rotalarında konumlandırılacak. Tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak bu ağda, Mercedes-Benz elektrikli araç sahipleri markanın 140. yıllık inovatif tarihini kutladığı 2026 yılına özel tüm En Yakıt lokasyonlarında yüzde 14 indirim gibi ayrıcalıklardan da faydalanabilecek. İlk istasyonlar sene ortası itibariyle açılacak.







