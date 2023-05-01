Konut alamayan otomobil alıyor

Türkiye’deki elektrikli ürün gamını genişleten MG (Morris Garages), MG4 Electric ile C segmentine giriş yapıyor. MG4 Electric, Türkiye’de 969 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Antalya’da gerçekleşen MG4 Electric tanıtımında konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ve Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal pazarı değerlendirirken otomobil kıtlığıya ilgili açıklamalarda bulundu.

YÜZ BİNLERCE İNSAN ALIM İÇİN BEKLİYOR

Enflasyonla birlikte parasının değerini korumak isteyen insanların birikimlerini yatırıma çevirmek istediğine dikkat çeken Kağan Dağtekin, “Son 1-2 senedir ev fiyatları enflasyonun çok ötesinde yükseldi. Ev fiyatları çok yükselince insanlar otomotivi yatırım aracı olarak görmeye başladı. Yani bir nevi değerli bir şey emtia. Öte yandan otomotivde balon olduğunu düşünmüyorum. Birikmiş bir taleple birlikte nüfus arttı. Yatırım için ama alanlar da günün sonunda ikinci eli değerlendirdiler. İkinci el pazarı son 3 aydır coştu. Bütün toplumun düşündüğümüzde belki yüzbinlerce insan hala almayı düşünüp de bulamıyor. Özellikle pandemiden sonra otomobil ve motosiklette çok ciddi anlamda alımı ertelememe fikri tetiklendi” dedi.

ELEKTRİKLİ PAZARDA KATKIMIZ ÇOK BÜYÜK

Elektrikli araç pazarında gelişimin olduğunu ama Avrupa’ya göre gerilerde kaldığımızı söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su, “Türkiye’deki elektrikli araç ilgisi özellikle yerli otomobil Togg’la 4 sene önceki gösteriminden sonra tabana yayıldı. 2021’de biz ilk elektrikli aracımızı getirdik. Daha mikro otomobillerle o süper lüks arabaların arasına normal aile arabaları sınıfına oturduk. Biz aslında Tesla’nın yolunun parke taşlarını döşemiş olduk biraz. Pazara baktığımızda binde 3 olan elektrikli araçlar şimdi binde 25’leri zorluyor. Türkiye’de bu senenin sonunda elektriklide yüzde 5’ler mertebesine ulaşırız. Kuzey Avrupa ülkelerinde yüzde 80’ler var. Güneye doğru indikçe oran azalıyor. Türkiye şu an daha çok emekleme aşamasında” ifadelerini kullandı.

BU YIL 2 BİN ADET MG4 SATIŞ HEDEFİ

Yeni modelle ilgili bilgi veren Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ise, “Yeni ZS EV’den sonra MG4 Electric ile elektrikli ürün gamımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Markamızın geleceğini yansıtan MG4 Electric’in pazara da yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Avrupa’da geniş bir kitleye hitap eden ve birçok prestijli ödül kazanan MG4 Electric, İngiltere’de de “Yılın Otomobili” ödülünü aldı. Yeni modelimiz Türkiye pazarında da güçlü bir oyuncu olacak. Hatta ilk parti araçlarımız daha gelmeden yolda satıldı. 2023 yılı satış hedefimiz 2 bin adet. Toplamda 7 bin adet satış yapmayı plandığımız araçların yarısı elektrikli yarısı içten yanmalı olacak” dedi. Yeni MG4 Electric’in Comfort versiyonu 170 PS güç ve 350 kilometre menzil; Luxury versiyonu ise 204 PS ve 435 kilometre menzil sunuyor. Menzil şehir içi kullanımlarda ise 577 kilometreye ulaşıyor.

ÇİNLİLERE EK VERGİ DÜNYA DEVİNİ KAÇIRDI

Elektrikli araçlarda Çine uygulanan yüzde 40 ek gümrük vergisine de değinen Dağtekin, “Ek vergiyle Çinli yatırımcının iştahı kaçtı. MG yani SAIC Çin’in en büyük üreticisi. 7 milyon üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük otomotivcilerinden biri. Bu adamlar son derece kararlı bir şekilde Avrupa’ya girdiler ve başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Avrupa’da fabrikaları olmazsa, pazar payları yüzde 1-2-3 buralarda seyreder ve çok maliyetli bir şey bu. Avrupa içinde burası için üretim yapacak alternatif arıyorlar, araştırıyorlar. Biz 2 senedir bunu çok ciddi sunumlar yaptık. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden de destek aldık. Niyetimiz bizim Türkiye’ye bir yatırımı getirip hem buradaki konumuzu güçlendirmek hem de Avrupa’da için ihracat kapısını açmaktı. Yani biz bir yeşil ışık aldık. Ama ek vergi geldi. Dolayısıyla biz bu çabamız da bir darbe aldık ama uğraşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.







