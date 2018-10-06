Konut alımı hızlandı

Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığıyla kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın gerçekleştirdiği 3. İstanbul Başakşehir’de bugünlerde hem yabancı talebi hem de havaalanı çalışanlarından yoğun bir talep oluştu. Yabancı talebinde proje ortakları arasında körfezli Al Zamil, yurtdışı tanıtımları ve 250 bin dolarlık konut alımına vatandaşlık hakkı verilmesi etkili olurken, pilot ve hosteslerden oluşan talepte ise projenin 3.Havaalanı’na yakınlığı önemli bir kriter olarak karşımıza çıktı. 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, projedeki satışların yüzde 25’inin yabancılara, yüzde 75’inin yerli alıcılara gerçekleştiğini söyledi. Akbal, kısa sürede 10 farklı ülkeden 179 adet yabancının projeden gayrimenkul alımı gerçekleştirdiğini de aktardı. Projeden alım yapan bir yabancı bir evi ortalama 450 bin lira ile 1 milyon 450 bin lira arasındaki fiyatlar ile satın aldı.

Sözleşmeyle ev alana vatandaşlık önerisi

Konut sektörüne önemli bir teşvik olan yabancıya vatandaşlık sınırının 250 bin dolara indirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Akbal, “Ancak burada vatandaşlık 3 yıl satmamak üzere tapu sahipliği üzerinden veriliyor. Markalı konut sektöründe ise tapu genellikle teslimle veriliyor. Bu sebeple biz vatandaşlık hakkının satış vaadi sözleşmesi ile mümkün hale getirilmesini talep ediyoruz. Burada bankalar gerekirse garantör olabilir. Yabancıya satış yapan bizler ülkeye aynı zamanda önemli bir döviz girdisi de sağlıyoruz. İhracatçıya teşvik pasaport veriyorlar, biz evladiyelik ihracat yapıyoruz ve bakkal, komşu da istifade ediyor. Yabancıya satışı da ihracat teşviği kapsamına almak lazım” şeklinde konuştu.

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Mahmut Akbal

556 milyon TL ciro elde edildi

Aralık 2016’da lansmanı gerçekleştirilen projede şu ana kadar 556 milyon TL ciro elde edildi. Sitede konut fiyatları 557 bin liradan başlıyor ve 1 milyon 470 bin liraya kadar çıkıyor. Projenin Aralık 2016’dan bu yana yüzde 40 oranında primlendiği belirtiliyor. 2019 sonunda teslim edilmesi planlanan projede konut alıcılarına firma bünyesinde 60 ay vade farksız taksit imkanı da sunuluyor.

Al Zamil: Türkiye’ye yatırm yaptık kazandık

3. İstanbul Başakşehir projesine ortak olarak Türkiye’de doğrudan yatırım yaptıklarını kaydeden Al Zamil Türkiye Genel Müdürü Mhd Hassan Jabri Tabrizi de yabancı sermayeli bir şirket olarak Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Mhd Hassan Jabri Tabrizi, “Yabancıların ilgisi artmaya başladı. Yabancı yatırımcı için Türkiye’de şu an uygun zaman. Biz kendi database’imize yabancı yatırımcı portföyü oluşturun tavsiyesinde bulunuyoruz. Pazarda bir stabilite öngörüyoruz ve ciddi karlar vaat eden fırsatları da görüyoruz” dedi.

Konut fiyatına dükkan satacağız

3. İstanbul Başakşehir’de ticari üniteler ihaleye ile satılacak. 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi ve Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, 3. İstanbul Başakşehir’de 55 ticari üniteyi birden açık artırma usulü ihalesi ile 21 Ekim’de satışa çıkacaklarını açıkladı. Konutta metrekare fiyatlarının 5 bin lira bandında olduğunu, ticari üniteleri de 5 bin 200 liradan satışa çıkacaklarını açıklayan Saylık konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başakşehir’in en büyük ve 3. Havalimanı ile Kanalistanbul’a komşu projesinde ticari üniteleri konut fiyatına satıyoruz. Ticari ünitelerin fiyatları KDV hariç 574 bin liradan başlıyor. Böyle bir dönemde böyle bir fırsatı sektöre de moral olsun diye planladık. Ayrıca ticari ünitelerimizi 6 ay sonra teslim edeceğiz. Satın alanlar taksit ödemelerine teslimden sonra başlayacaklar. Taksit tutarı ise bin 660 liradan başlayacak. Yüzde 3 ve yüzde 10 KDV avantajı da ihalemizde geçerli olacak.”

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Mhd Hassan Jabri Tabrizi - Ömer Saylık - Yasin Kartoğlu

Başakşehir ilçesi hızla gelişiyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise bölgenin hızla geliştiğini söyledi. Kartoğlu, “Projenin hemen karşısında Türkiye’nin en büyük kent meydanlarından birinin olacak. Botanikpark bitti, bu ay içinde açılacak. Şehir hastanesi ise 2020 yılında açılacak. Böylece ilçeye günde 100 bin nüfus gelecek. Projenin önüne 14 şeritli yol yapıldı, hemen üstünde ise Türkiye’nin en büyük üniversitesi açılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi, sanat merkezi, kongre merkezi olan dev bir kampüs yapılacak. Ulaşım ve yapı yerleşkesi açısından yeni havaalanından da direk etkilenen bölgeyiz. Havaalanının bize nüfus olarak önemli bir etkisi de olacak. Gölet bölgesinde de devam çalışmalarla ilgili herhangi hukuki bir problem yok. Yıl sonunda sistemi komple açmış olacağız” dedi. Kartoğlu, Başakşehir’de 5 yıl sonra yeşil alan miktarının da kişi başı 60 metrekareye çıkacağını ifade etti.

EKONOMİ Çiftçiden yoğun talep