Konut kredi hacmi 191 milyarı aştı

Toplam konut kredisi hacmi 191 milyar lirayı aştı. Evlerini konut kredisiyle almak isteyenler bankalardan 30 milyar liraya yakın yeni kredi kullandı. 22 Aralık 2017’de bir önceki yıla göre kullanılan yeni konut kredisi artış miktarı yüzde 17,20 oldu. Vatandaş en çok 5 yıl ve üzeri vade dilimini tercih etti.

İnişleriyle çıkışlarıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yıl boyunca sevinçler ve hüzünler bir arada yaşandı. Sektör, konut satışlarında bazı aylar bir önceki ayın veya yılın aynı döneminin gerisinde kalırken, bazı aylarda ise yapılan kampanyalar ve verilen desteklerin etkisiyle satışta öne çıktı. İniş ve çıkışların sonunda gelen rakamlar ise yeni bir rekorun habercisi oldu. Sektör, yılın son günlerinde 1 milyon 400 binin üzerinde konut satışı hedefiyle yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

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Her 10 evden 2’si kredili

11 ayda Türkiye genelinde 1 milyon 276 bin 342 adet konut el değiştirdi. Toplam konut satışları içinde yıl boyunca ipotekli satışın payı yüzde 20 civarında gerçekleşti. Bu da her 10 evde 2 evin satışının kredi ile yapıldığını gösterdi. Ağırlıklı tercih ise senet oldu. Peşin alım gerçekleştiren vatandaşın oranı da yüzde 20’nin üzerinde oluştu. Vatandaş, 22 Aralık 2017 itibariyle bankalardan bir yılda yaklaşık 30 milyar lira yeni konut kredisi kullandı.

Aylık rakam 2 milyar TL

Kümülatif olarak kullandırılan konut kredisi rakamı 191 milyar 142 milyon 75 bin lira oldu. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 163 milyar 83 milyon 773 bin lira olarak kayıtlara geçmişti. Çekilen yeni kredi miktarı 30 milyar liraya yaklaşırken aylık kredi miktarı 2 milyar 338 milyon 192 bin lira olarak hesaplandı. Çekilen kredilerde yaş ağırlığı ise Bankalar Birliği verilerine göre 30-55 yaş olarak belirlendi.

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