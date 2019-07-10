Konuttaki stok alım için fırsat

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, mevcut satış grafiğiyle bitmiş ve yapımı süren konut stokunun iki yıl içerisinde eriyeceğini söyledi. Sektörün üretim noktasında tekrar hareketleneceğini belirten Yetgin, “İki yıl sonrası için karamsar bir fotoğraf hayal etmiyorum. Gayrimenkulde yeniden eski günlere döneceğiz. Konuta talep birikti. Şu anda mevduat faizi çok cazip, ancak bu dönem geçecek. Sektörde uzun süredir zam olmadı. Maliyetler satış fiyatlarına yansıtılmadı. Bu sürdürülebilir değil. Konut almak için en uygun zamanın içinde bulunuyoruz” dedi. GYODER'in 20’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Yetgin ve başkan yardımcıları Ersun Bayraktaroğlu, Neşecan Çekici, Prof. Dr. Gürsel Öngören ile genel sekreter Murat Berberoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında sektör ve GYODER ile ilgili son gelişmeler gazetecilerle paylaşıldı.

YÜKSEK FAİZ SATIŞI ETKİLEDİ

Toplantıda konuşan Yetgin, gayrimenkul sektörünün önemli sorunlarının bulunduğunu kaydederek, bu sorunların başında da “finansman”ın geldiğini, üyelerle yaptıkları istişarelerde “finansman/kredi bulmada yaşanan zorluk”, “iç talepte oluşan daralma sonucu satışlarda yaşanan ciddi düşüşler ve fiyatlar”, “değerleme raporlarında yaşanan standart dışı uygulamalar” gibi sorunların öne çıktığını söyledi. Öncelikle bu sorunların üzerine gideceklerini dile getiren Yetgin, çözüm için çalıştıklarını, şu an zor bir dönemden geçildiğini, bu sürecin, "ders alma ve daha çok çalışarak geleceğe hazırlanma" dönemi olduğunu bildirdi.

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ANADOLU’YA AÇILACAK

Yetgin, GYODER'in 20 yıl boyunca sektöre sağladığı katkılardan bahsederek, gelecek dönemde, “sektörün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, şeffaflaşması, kurumsallaşması, etik kodların belirlenmesi, standardizasyon, mevzuat düzenlemeleri, iş birlikleri, gayrimenkul finansmanında çeşitlilik ve Anadolu'ya açılma” gibi faaliyetlere odaklanacaklarını anlattı. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle sürdürülen iş birliklerini daha da geliştireceklerini aktaran Yetgin, gayrimenkul sektörünün büyümesine, gelişmesine ve ülkenin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamayı görev edindiklerini söyledi.

SEKTÖRE İVME KATACAK 72 YENİ ÜRÜN

Yetgin, Emlak Katılım Bankası’nın 72 yeni finansal ürün üzerinde çalıştığını, bunun da sektöre yeni bir izme katacağını söyledi. GYODER üyeleri tarafından da bir ürün geliştirildiğine dikkat çekilen toplantıda sözkonusu ürünün kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulleri içinde barındırdığı bilgisi paylaşıldı. Yetgin, nitelikli yerli ve yabancı yatırımcıların da bu yeni ürünlerle Türk gayrimenkul sektörüne ilgisinin çekilebileceğini aktardı.

SAT-YAP DÖNEMİ BİTTİ

“Gayrimenkul sektöründe artık ‘ne yapsam satarım’ dönemi bitti. Daha ölçülebilir, regüle bir piyasa üzerinden, arz tarafı da talep tarafı da farklı bir noktaya geldi” diyen Yetgin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ölçülebilir bir sistem kurulmalı. Merkezi ve yerel otoritenin yeni işlerle ilgili imar planları ve ruhsat konusunda daha da bilinçlendiği, mevzuata bağlı kontrollü bir piyasa olması lazım. Biz GYODER olarak bu konular üzerinde de çalışıp raporlar üreteceğiz, istatistik konusunu sektöre kazandıracağız. Sağlıklı büyüme için, ürün ve finansman çeşitliliği de gerekiyor. Yabancı fonların Türkiye’ye gelmesinin yolunu açmalıyız. Aynı zamanda İpotekli Finansman Merkezi ve konut kredilerinin seküritize edilmesi gerekli. Yalnızca konut üretip satmakla gayrimenkul sektörünü büyütmemiz mümkün değil. Gayrimenkul finansmanında çeşitlendirmeyi bir an önce hayata geçirmeliyiz.”