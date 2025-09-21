Kooperatifte yeni dönem

2025-2029 dönemini kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, yürürlüğe girdi. Makine-ekipman ve demirbaş alım desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Nitelikli personel istihdamı için de destek miktarlarında artış sağlandı.
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planına ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, 2012-2016 dönemine ait ilk strateji planının başarıyla uygulandığı belirtilerek, yeni dönemde kooperatifçilik politikalarına yenilikçi bir anlayışla yön verilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
23 FAALİYET KOLUNDA DESTEK
Yeni plan, dijitalleşme, mevzuat uyumu, yeni kooperatif türleri, kurumsal ve finansal kapasitenin geliştirilmesi gibi alanlarda 5 politika ekseni, 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyetle destekleniyor. Bu yapısıyla kooperatiflere daha verimli, etkin, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ortam sağlanması amaçlanıyor.
Kooperatiflerin kuruluşunu teşvik etmek ve mevcut kooperatiflerin ticari kapasitelerini güçlendirmek için verilen destekler artırıldı. Makine-ekipman ve demirbaş alım desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Nitelikli personel istihdamı için de destek miktarlarında artış sağlandı. Ayrıca kooperatiflerin kullanımına özel bir kredi mekanizması devreye alınarak toplamda 3 milyar liralık kredi imkânı sunulacak.
YÖRESEL ÜRÜNLERE ÖNCELİK
Yöresel ürünlerin perakende sektöründeki payının artırılması, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve engelli ile gençlerin ekonomiye kazandırılması stratejinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Büyük ve zincir mağazalarda kooperatif ürünlerine ayrılan raf oranı artırılırken, kadın kooperatiflerinin ürünlerine yönelik barkod, analiz ve e-ticaret komisyon ücretlerinde indirim sağlanacak.
Sosyal kooperatifçilik kanunu yolda
- Sosyal kooperatifçilik alanında mevzuat hazırlıkları başlatılarak, engelli ve genç nüfusun girişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. İhracat desteklerinden kooperatiflerin yararlanabilmesi için de ayrı bir çalışma yürütülüyor.