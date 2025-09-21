Kooperatifte yeni dönem

Yeni plan, dijitalleşme, mevzuat uyumu, yeni kooperatif türleri, kurumsal ve finansal kapasitenin geliştirilmesi gibi alanlarda 5 politika ekseni, 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyetle destekleniyor. Bu yapısıyla kooperatiflere daha verimli, etkin, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ortam sağlanması amaçlanıyor.

Kooperatiflerin kuruluşunu teşvik etmek ve mevcut kooperatiflerin ticari kapasitelerini güçlendirmek için verilen destekler artırıldı. Makine-ekipman ve demirbaş alım desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Nitelikli personel istihdamı için de destek miktarlarında artış sağlandı. Ayrıca kooperatiflerin kullanımına özel bir kredi mekanizması devreye alınarak toplamda 3 milyar liralık kredi imkânı sunulacak.