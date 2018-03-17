EkonomiKotada pancarüreticisi kazandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kotada pancar üreticisi kazandı

Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10’dan 5’e düşürüldü. Şeker pancarı üretici birlikleri, kararı sevinçle karşıladı. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Halil Ünal,“İthal GDO’lu mısırı almaktan kurtulduk” dedi.

Murat PalavarYeni Şafak
Nişasta bazlı şekerin kotası yarıya düşürüldü
Nişasta bazlı şekerin kotası yarıya düşürüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Nişasta Bazlı Şeker(NBŞ) kotasının düşürülmesine ilişkin önergenin kabul edilmesi pancar üreticilerini sevindirdi. NBŞ kotası 4634 Sayılı Şeker Kanunu’nu hakkında verilen önergeyle %10’dan %5’e düşürüldü. Önergeyi içeren düzenleme Cumhurbaşkanı’nın onaylanması ve Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek.

AB'DEKİ GİBİ YÜZDE 2 OLSUN

Kararı Yeni Şafak'a değerlendiren Balıkesir-Bursa Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu, kararı olumlu karşıladıklarını söyledi. “Yaşamak istiyoruz” diyen Karahasanoğlu, Avrupa’da olduğu gibi NBŞ oranın yüzde 2’ye indirilmesini beklediklerini kaydetti. Karahasanoğlu, sağlıklı nesilleri için şeker pancarının gerekli olduğunu ifade etti.

İTHAL GDO’LU MISIRI ALMAKTAN KURTULDUK

Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Halil Ünal ise çalışmanın Türkiye için yerinde verilmiş bir karar olduğunu söyledi. Nişasta bazlı şekerin insan sağlığına zararlı olduğunu ifade eden Ünal, “Yabancıların GDO’lu mısırlarını alacaktık” dedi. NBŞ’lerin kotasının düşürülmesinin üreticiye de etkisi olacağını söyleyen Ünal, pancar ekimini çoğalması yönünde bir sürece gidileceğini kaydetti. Başkan Halil Ünal, kararı ‘cesaret verici’ olarak değerlendirdi.

İLK İHALE 3 NİSAN’DA

Şeker Pancarı üreticileri için önemli bir süreç de satışa çıkarılan şeker fabrikalarının özelleştirmesi süreci olacak. Kırşehir, Yozgat, Bor ve Çorum Şeker Fabrikaları için 3 Nisan 2018; Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal Şeker Fabrikaları için 11 Nisan 2018; Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Şeker Fabrikaları için 18 Nisan’da teklif verilecek.

Recep Konuk

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz

Pankobirlik Genel Başkanı ve Karaman Milletvekili Recep Konuk da Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada; NBŞ kotalarının AK Parti’nin verdiği önerge ile yarı yarıya düşürülmesinin pancar üreticisi ve şeker sektörünün geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Konuk “Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığının sonucu olan bu düzenleme ile sadece pancar çiftçisi kazançlı çıkmamış tüketicilerde bu düzenleme ile kazanmıştır" dedi.

PANCAR ÜRETİMİ ARTACAK

Konuk sürece ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu düzenleme ile sağlık tehditleri oluşturan NBŞ’nin kullanımının artacağı dolayısıyla da piyasayı sağlıksız ürünlerin kaplayacağına dair endişeler ortadan kalkmıştır. Bu ürünlerin kotasının azaltılmasıyla daha sağlıklı beslenme imkânına kavuştuk. Düzenlemeyle 2017-18 Kampanya Dönemi rakamlarına göre ülkemiz şeker piyasasında pancar şekerinin miktarı yaklaşık 120 bin ton artacak ve NBŞ’nin miktarı da bir o kadar azalacak."

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