Kredi iştahı sürüyor

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını aşağıya çekmesiyle hareketlenen konut sektöründe vatandaş kredili konut alımını artırdı. Bir önceki hafta 193 milyar 243 milyon lira olan konut kredi hacmi son hafta 719 milyon liralık artışla 193 milyar 962 milyon liraya çıktı. Vatandaş ev almak için bankalardan günlük yaklaşık 103 milyon liralık konut kredisi kullandı. Bu da 400 bin liralık bir ev alındığı varsayıldığında yüzde 20 peşin geri kalan 320 bin lira için kredi kullanıldığı düşünüldüğünde günlük 321 konut için kredi çekildiğini ortaya koyuyor. Çekilen kredinin vade farkının da müteahhidin anlaştığı ve farkını ödediği projelerde anlaşmalı bankalarda 0,79’a kadar gerilediği gözleniyor.

FAİZDE YÖN AŞAĞI GÖRÜNÜYOR

Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası'nın Aralık toplantısının ardından vade farkının yüzde 0,69 seviyesine kadar çekilebileceği görüşünde Genel beklenti 12 Aralık perşembe günü yapılacak para kurlu toplantısında Merkez Bankası’nın gösterge faizleri en az 100 baz puan indirmesi yönünde. Merkezin faizleri aşağıya çekmesi ve kamu bankalarında konut kredilerinde anlaşmalı projelerde vade farkının 0,69 seviyesine kadar gerilemesi durumunda çekilen krediye ödenen faiz de ciddi oranda azalacak görünüyor.