Ekonomi Kripto para borsasında kriz büyüyor BlockFi iflas başvurusunda bulundu
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Kripto para borsasında kriz büyüyor: BlockFi iflas başvurusunda bulundu

Kripto para piyasasında çöküş devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX ile milyonlarca dolarlık anlaşması bulunan ABD merkezli kripto para platformu BlockFi da, FTX’in çöküşü sonrası iflas başvurusunda bulundu.

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Kripto para borsasında kriz büyüyor: BlockFi iflas başvurusunda bulundu
Foto/arşiv

ABD merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi, iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

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FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.

Ancak şirket New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirketin, iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu.

BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.

BlockFi, 28 Kasım'da Bölüm 11 için iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ndeki başvuru, şirketi ve sekiz yan kuruluşunu kapsıyor. Bu gelişme, FTX'in çöküşünden sonra birkaç gündür şirketin finansal durumuyla ilgili spekülasyonların ardından gerçekleşti.

BlockFi'nin yaptığı bir açıklamaya göre şirketin elinde 256,9 milyon dolar bulunuyor. Şirket, çalışan maaşlarının ödenmesi ve çalışanlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesi için önergeler verdi. BlockFi ayrıca şirketin, faaliyetleri açısından kritik işlevler için eğitimli iç kaynakları elinde tutmasını sağlamak adına bir 'Kilit Çalışanı Muhafaza Etme Planı' oluşturmayı amaçlıyor ve masrafları azaltmak için de için bir dahili plan oluşturduğunu belirtiyor.

Açıklamaya göre BlockFi International, Bermuda Yüksek Mahkemesi'ne de iflas başvurusunda bulundu.

FTX çöküşünden sonra BlockFi'nin bir likidite krizi yaşamasına neden olabileceğine dair endişelere yol açtı. 11 Kasım'da para çekme işlemlerini durduran BlockFi, gün içinde web sitesinde paylaştığı bir güncelleme yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ekibimiz, işlemler durdurulduğundan beri bizim için mevcut olan her stratejik seçeneği ve alternatifi araştırdı ve müşterilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya yönelik birincil hedefimize odaklanmış durumda. Söz konusu Bölüm 11 başvurusu, BlockFi'nin şirketi istikrara kavuşturmasını sağlayacak ve BlockFi'ye, değerli müşterilerimizin de dahil olduğu tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkaran bir yeniden yapılanma planını tamamlama fırsatı sunacak."

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Kripto piyasalarda büyük çöküş sürüyor: Beş paradan dördü neredeyse yok oldu
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Kripto paralar haziran ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşlerini yaşadı.
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Birim fiyatı yüzde 70’lik değer kaybıyla 20 bin doların altına düşen Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde dikkate değer kayıplar gördü.
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Uzmanlar ayı piyasasının süreceğini tahmin ederken, kripto paraların 5’te dördünün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine kıyasla yüzde 90’dan fazla değer kaybettiği görüldü.
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Kimi analistler kripto borsalarında gerilemelerin dönemsel olduğunu ifade etse de genel olarak yaşanan “2022 kripto kışının öncekilere benzemediği belirtiliyor.
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Kripto para uzmanı Yusuf Numanoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yılda kripto piyasasında çok sayıda yeni proje hayata geçirildi. Bu da yatırımcılığa ilgi duyan kripto topluluğunu hızla büyüttü. Statista verilerine göre 2013te 66 kripto biriminden söz ediyorduk. Bugün ise CoinMarketCap verileri dolaşımdaki kripto para birimi sayısının 20 bini aştığını gösteriyor. Piyasadaki bu bolluk sebebiyle içinde bulunduğumuz kripto kışı öncekilere benzemiyor zira her 10 kripto para biriminden 9’unun yaşananlara dayanamayacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin dolara sabitlenen kripto para birimi UST’nin değeri 1 doların altına inmiş ve bu para birimine bağlı olan Luna değerinin yaklaşık yüzde 99unu yitirmişti.
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Bu kayıpların ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of Americanın güncel bir araştırması, bugün kripto para yatırımcısı olan 10 kişiden 9unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.
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Blokzinciri tabanlı projelerin kimler tarafından yürütüldüğünün, toplulukla nasıl bir iletişim kurduğunun, yatırımcı ve partnerlerinin kim olduğunun ve sosyal medya hesaplarının nasıl kullanıldığının da projeye dair güveni etkileyebileceğini belirten Numanoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:
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“Bakılması gereken bir diğer konu da proje arzının bölüşülme biçimi. Örneğin bir ekip, proje arzının yüzde 80’lik kısmını ekip üyelerine ayırıyorsa, projenin dolandırıcılık amacı taşıyabileceği daha en başından belli oluyor.
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Bitcoin'in en yüksek fiyatına göre yüzde 70 değer kaybetmesiyle başlayan “kripto kışı”, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde yüzde 90'lara varan kayıplar görülmesiyle devam etti. Uzmanlar ise hâlihazırda 20 bini aşan kripto para birimlerinin yalnızca yüzde 10'unun hayatta kalacağını düşünüyor.
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