Kripto para borsasında kriz büyüyor: BlockFi iflas başvurusunda bulundu

Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.

Ancak şirket New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirketin, iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu.

BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.

BlockFi, 28 Kasım'da Bölüm 11 için iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ndeki başvuru, şirketi ve sekiz yan kuruluşunu kapsıyor. Bu gelişme, FTX'in çöküşünden sonra birkaç gündür şirketin finansal durumuyla ilgili spekülasyonların ardından gerçekleşti.

BlockFi'nin yaptığı bir açıklamaya göre şirketin elinde 256,9 milyon dolar bulunuyor. Şirket, çalışan maaşlarının ödenmesi ve çalışanlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesi için önergeler verdi. BlockFi ayrıca şirketin, faaliyetleri açısından kritik işlevler için eğitimli iç kaynakları elinde tutmasını sağlamak adına bir 'Kilit Çalışanı Muhafaza Etme Planı' oluşturmayı amaçlıyor ve masrafları azaltmak için de için bir dahili plan oluşturduğunu belirtiyor.

Açıklamaya göre BlockFi International, Bermuda Yüksek Mahkemesi'ne de iflas başvurusunda bulundu.

FTX çöküşünden sonra BlockFi'nin bir likidite krizi yaşamasına neden olabileceğine dair endişelere yol açtı. 11 Kasım'da para çekme işlemlerini durduran BlockFi, gün içinde web sitesinde paylaştığı bir güncelleme yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ekibimiz, işlemler durdurulduğundan beri bizim için mevcut olan her stratejik seçeneği ve alternatifi araştırdı ve müşterilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya yönelik birincil hedefimize odaklanmış durumda. Söz konusu Bölüm 11 başvurusu, BlockFi'nin şirketi istikrara kavuşturmasını sağlayacak ve BlockFi'ye, değerli müşterilerimizin de dahil olduğu tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkaran bir yeniden yapılanma planını tamamlama fırsatı sunacak."

