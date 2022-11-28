Kripto para piyasalarında çöküş sürüyor: Bitfront faaliyetlerine son verdi

Asya'nın en büyük sosyal medya şirketlerinden LINE tarafından finanse edilen kriptopara borsası Bitfront, faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni üyeliklerin ve kredi kartı ile ödemelerin bugün itibariyle durdurulduğu Bitfront'tan müşteri koinleri 31 Mart 2023'e kadar çekilebilecek. 31 Mart sonrasında koin çekilişleri sona erecek ve kullanıcı bilgilere silinecek.

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Açıklamada, LINE'nin blokzincir ekosisteminin büyümeye devam etmesinin sağlanması için Bitfront'un kapatılması gerektiği savunuldu.

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