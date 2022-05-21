Küresel gıdada kırmızı alarm: 276 milyon aç insana 47 milyon daha eklenecek

Küresel ısınma kaynaklı kuraklık, dünyanın tahıl ambarı durumundaki ülkelerin üretimini tehdit ediyor. Tarımsal üretimde iklim değişikliği kaynaklığı oynaklıklara pandemi kısıtlamaları da eklenince dünyanın birçok bölgesinde yetersiz beslenen insan sayısı artıyor. Yükselen gıda talebine karşın, düşen üretim seviyeleri de birçok ülkeyi şimdiden düşündürüyor.

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KRİZ KAPIDA

Küresel gıda krizi son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı’nın bölgedeki ilk etkinliği olan “1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi”nde masaya yatırıldı. IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “BM raporuna göre dünyada 811 milyon insan yetersiz besleniyor. Dünya Gıda örgütünün mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında açlık sınırında yaşayan insan 135 milyonken, bugün 276 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Eğer tedarik zincirinde Ukrayna’dan kaynaklanan kopma giderilemezse 47 milyon insan daha aynı tehditle karşı karşıya kalacak. Buğdayın, gıdanın fiyatları yükselmeye devam ediyor. BM, WFP, WTO, IMF, aklınıza gelecek tüm kurumlar, dünyanın daha önce eşi benzeri görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğuna hem fikir” açıklamalarında bulundu.

Eren Günhan Ulusoy

TAHIL ENDEKSİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU

FAO tahıl endeksi’nin Rusya ile Ukrayna’nın çatışması sonrasında 170 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığına dikkat çeken Ulusoy, “Yeni sezon için Amerikan Tarım Dairesi’nin açıkladığı ilk tahminlerde, dünyanın 2021/22 sezonu kapanış stoku 279 milyon ton iken, 2022/23 sezonunda stokunun 267 milyon tona düşmesi bekleniyor” dedi. Ulusoy, Hindistan’ın rekor üretim beklediği bir sezonda ani sıcaklar ile ihracatı durdurmasına işaret etti. Ulusoy, su kaynaklarının kullanımına da dikkat çekti.

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TMO verimli hasat dönemi geçirdi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ise, “Önceki yıllara göre, geçen yıla göre çok daha iyi bir hasat dönemine girmek üzereyiz, bunun farkındayız. Bazı ülkelerde kuraklığın etkisinin fazla olması, bazı ülkelerde de üretimin fazla olması dünyada bir miktar devir stoklarının azalması söz konusu olsa bile mantıklı kararlar ve karşılıklı anlayışla sürece katkı verecek şekilde, geçmiş dönemlerde yıllar evvel benzeri krizlerde olduğu gibi bu dönemler de sona erecektir” diye konuştu.