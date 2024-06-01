Malezyalı Bakan Ghani’den Türkiye’ye iş birliği teklifi: Palm yağını dünyaya birlikte pazarlayalım

Dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisi Malezya'nın Plantasyon, Endüstriler ve Emtia Bakanı Johari Abdul Ghani, ticari ilişkilerini güçlendirilmesi ve gelişmesi kapsamında Türkiye’ye geldi. Bakan Ghani, önceki gün İstanbul’da ihracat yaptıkları şirket yöneticileri ve sektör temsilcileriyle görüştü. Toplantı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Ghani, "Bakanlık adına, ihracatımızın devam etmesi ve gelişmesi için buradayız. Dünyada emtia ürünlerinin üretilmesinde mevcut yönelim olan çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik modelinin ülkemizde de kurallara uygun şekilde uygulandığını anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

PALM YAĞI İTHAL EDİP SON ÜRÜN İHRAÇ EDİYOR

Türkiye’nin 800 bin ton palm yağı ithal ettiğini söyleyen Bakan Ghani, "Türkiye’den Yıldız Holding ile görüştük ki bu firma bizden yıllık 250 bin ton palm yağı ithal ediyor. Bunun dışında listemizde yer alan şirket, holding ve üreticilerle görüşme halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan, "Türkiye, Malezya'dan ithal ettiği palm yağını tüketim ürünü olarak birçok marka üzerinden Avrupa piyasası dahil, dünya piyasasına sunuyor. Yürüttüğümüz çalışma kapsamında Türkiye'nin bizden palm yağı ithal ederek ürettiği uyumlu ürünleri başta Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkeye birlikte pazarlayabiliriz" diye konuştu.

Johari Abdul Ghani

AB STANDARDINI KARŞILIYORUZ

Sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık kapsamında üretim süreçlerinin 4 ilke üzerinden yürütüldüğüne işaret eden Ghani: "Bu ilkeler, AB’nin ya da diğer toplulukların ileride isteyeceği başlıklar. Birincisi ormanları korumak. Çünkü palm yağı veya tarım emtia üretiminde ormansızlaştırma büyük bir tehdit olarak görülüyor. Bu duruma karşı ülkemizde önlemler alınmıştır. İkincisi Avrupa'nın, ürünlerin sürdürülebilir üretim olduğuna dair takip edilebilirlik talepleri. Üçüncüsü bölge stabilitesi dediğimiz, internet bağlantısıyla ormansızlaştırma oranlarının takip edilmesi ki bunu da halihazırda uyguluyoruz. Son olarak bütün bu süreçlerin uluslararası hukuka uyumlu olup olmadığı ve uyumlu değilse uyumlu hale getirilmeleri için gerekeni yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

23,2 MİLYON TON ÜRETİME İMZA ATTI

Malezyalı Bakan Johari Abdul Ghani, son 10 yılda pal yağı üretiminin artışına değinerek, "2013'te 19,6 milyon ton, 2023'te ise 3,6 milyon ton daha fazla ürettik. Herhangi bir ormansızlaştırma yapmadık. Tüm bunlar verdiğimiz taahhütlerdir” ifadelerini kullandı. Bakan Ghani ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise ticari ilişkileri daha da derinleştirme, geliştirme ve dengeli şekilde çeşitlendireceklerini vurguladı.







