|
Ekonomi

Milyonlarca emeklinin beklediği onay Meclis'ten çıktı: En düşük maaş 10 bin lira olacak

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği maaş zammında beklenen onay Meclis'ten geldi. Emekli maaş zammının da içerisinde yer aldığı torba yasanın ilk altı maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin kabul edilen 5'inci maddesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak. Maaş zam oranı yüzde 49.25 olarak güncellenecek ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ek zamdan kaynaklı farklar 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacak.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:43 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:27 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki ilk 6 madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.


TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.



Teklif hakkında gruplar adına konuşmalar yapıldı.


Yapılan konuşmaların ardından teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi.


EN DÜŞÜK MAAŞ 10 BİN LİRA OLDU


Teklifin kabul edilen 5'inci maddesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak.


Maaş zam oranı yüzde 49.25 olarak güncellenecek



ZAMLI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?


Ek zamdan kaynaklı farklar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödenecek..


2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU


Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B ve 4C emekli maaşı ödeme günleri;


4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.


4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.


Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde


Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde


Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Enflasyonu yenip büyümeye bakalım
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Enflasyonu yenip büyümeye bakalım

Fiyat istikrarını sağlamadan finansal istikrarın sağlanamayacağını belirten Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, enflasyonun yıl sonunda yüzde 40-45 bandına inmesini beklediğini söyledi. Asıl mücadelenin bundan sonra başlayacağını ifade eden Çakar, “Finansal istikrar için öncelikle enflasyonu makul seviyelere çekmek zorundayız” dedi. Seçim sonrası dönemin Türkiye’ye olağanüstü bir fırsat sunduğuna işaret eden Çakar, “Siyasi istikrar bize 4,5 yıllık bir dönem sunuyor. Bunu fırsata çevirmek lazım. Seçim sonrası uygulanan programla ilgili kararlı duruş var. Bizim seçim sonrası yeni bir hikâyemiz var. Bu hikâyeye şu anda bütün taraflar inanıyor, arkasında duruyor” şeklinde konuştu.


#Emekli maaşı
#Meclis
#Maaş zam
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
49-50-51-52 yaşında kısmi erken emeklilik çizelgesi çıktı! EYT’ye takılmadan 2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor