Fiyat istikrarını sağlamadan finansal istikrarın sağlanamayacağını belirten Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, enflasyonun yıl sonunda yüzde 40-45 bandına inmesini beklediğini söyledi. Asıl mücadelenin bundan sonra başlayacağını ifade eden Çakar, “Finansal istikrar için öncelikle enflasyonu makul seviyelere çekmek zorundayız” dedi. Seçim sonrası dönemin Türkiye’ye olağanüstü bir fırsat sunduğuna işaret eden Çakar, “Siyasi istikrar bize 4,5 yıllık bir dönem sunuyor. Bunu fırsata çevirmek lazım. Seçim sonrası uygulanan programla ilgili kararlı duruş var. Bizim seçim sonrası yeni bir hikâyemiz var. Bu hikâyeye şu anda bütün taraflar inanıyor, arkasında duruyor” şeklinde konuştu.