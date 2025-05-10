Medeniyet geçmişi olanlar yükselecek

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 28'inci Olağan Genel Kurulu; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tek adayın olduğu Genel Kurul'da MÜSİAD'ın 8'inci Genel Başkanlığı'na Burhan Özdemir seçildi. Aynı zamanda OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı da olan Özdemir, önceki dönemde MÜSİAD'ın Genel Başkan Yardımcısıydı.





TÜRKİYE EN ÖNEMLİ AKTÖR

Yeni görevin büyük bir sorumluluk olduğuna işaret eden Burhan Özdemir, "Yönetim kurulumuzla birlikte bugünden itibaren daha çok dinleyecek, sizlere daha çok danışacak ve daha çok çalışacağız. Her bir üyemizi sürecin asil parçası kılacak, birlikte üretecek ve görevi birlikte yürüteceğiz. Günümüzde Gazze’deki vahşet ve ABD-Çin ekonomik gerilimleri göstermektedir ki, 21. yüzyılın savaşları daha çok 'medeniyetler arası savaşlar' olacaktır. Önümüzdeki süreçte hiçbir milli devlet, parçası olduğu medeniyet camiasının meselelerine bigâne kalamayacak; etkili bir 'medeni-milli devlet' olmaya çabalayacaktır" dedi. Özdemir, tüm gelişmelerin Türkiye'nin yeni dünya düzeninin en önemli aktörlerinden biri olacağını apaçık gösterdiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler MÜSİAD'lı iş adamları olarak, dün olduğu gibi yarın da devletimizin milli politika uygulamalarının arkasında duracağız."





YENİ YOL HARİTASI HAZIR

Özdemir, hazırlıklarını yaptıkları MÜSİAD Vizyon Belgesi'ne ilişkin olarak da şu bilgileri verdi: "MÜSİAD'ın yeni dönemde daha görünür kılınması için yapılması gerekenler, MÜSİAD Akademi ve UTESAV Derneğimizin yeniden yapılandırılması ve daha aktif hale getirilmesi için yapmamız gerekenler, MÜSİAD'ın araştırma raporlarına yön vermesi için kurmayı düşündüğümüz Ölçme Değerlendirme Merkezi, yine yeni dönemde eğitim alanında yapacağımız faaliyetler olacak." Özdemir, iş adamlarının yurt dışına açılmasına imkan sağlayacak MÜSİAD Ticari Yatırım Ajansı'nı kurmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.





YURT DIŞINDA 100 NOKTADAYIZ

Başkanlığı devreden Mahmut Asmalı da, 3 yıl 8 ay süren görevi boyunca MÜSİAD'ın düzenlediği etkinliklere, yapılan araştırmalara, hazırlanan yayınlara ilişkin örnekler verdi. Azerbaycan'dan Suudi Arabistan'a, ABD'den Avustralya'ya kadar onlarca ülkeye açıldıklarını anlatan Asmalı, "Yurt dışında 100 noktada MÜSİAD bayrağı dalgalanıyor. Sosyal sorumlulukta da geri durmadık. Karz-ı Hasen sandığımızın üye sayısı 2 bin 500'ü buldu. Kullandırılan fon miktarı 113 milyon lira oldu" dedi.





SANAYICIMIZIN YANINDAYIZ

Genel Kurul'da konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin uygulayacağı yüksek oranlı gümrük vergileri sonrası Asya ülkelerinden Türk pazarına yönelik ataklara karşı Türkiye'yi koruyacaklarını belirterek, "Sanayimizin yanındayız. Haksız, yasa dışı, kayıt dışı ithalata karşı bütün gücümüzle savaş veriyoruz. Daima daha fazla ihracat yapmaya çalışarak, teknolojideki gelişmeleri takip ederek üretimi sürdürmeliyiz. Sizlere her zaman kapımız, telefonlarımız açık" dedi.





MÜSIAD'IN YENI YÖNETIM KURULU

MÜSİAD yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri belirlendi. 9 asil üyenin yerini koruduğu listeye 10 yeni isim girdi. Yeni yönetim kurulu şöyle: Burhan Özdemir (Başkan), Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Abdulkadir Çınar, Fahrettin Oylum, Yunus Kartal, Selim Sar, Cemal Özen, Hasan Engin Tuncer, Ayşe Akgül Can, Mahmut Sefa Çelik, Ahmet Karakaya, Fatih Altunbaş, Mehmet Hilmi Kağnıcı, Abdullah Bozatlı, Selçuk Kar, Osman Nuri Önügören ve Mağsum Usta.



