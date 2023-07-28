Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

120 maddelik teklif kamuoyuyla paylaşıldı

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı. Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşan Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

"2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz"





Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 7. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde talep edecekleri zam oranları ve beklentilerine yönelik şunları kaydetti; "Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin liradan kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan bin 650 liranın başlangıçta bir defa tanzimini istiyoruz. 2 yıllık enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair iyimser tavrımız gereği altışar aylık dönemler itibarıyla tekliflerimizi sunuyor, refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimiz ile birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 ocak ayında 29 bin 700 lira olmuş olacaktır.

"Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini teklif ediyoruz"

Bununla birlikte kamuda ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerimizi de kısa başlıklar halinde sıralamak istiyorum. Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ödemesini, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık bin lira olarak ödenmesini, aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını ve yapılan vaadin yerine gelmesini, sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde kapsam dışında tutulan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, dini bayramlarda 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve bu yardımın emeklilere de verilmesini özellikle teklif ediyoruz."







