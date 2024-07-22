|
Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,95 olarak öngörüldü.

11:15 - 22/07/2024 Pazartesi
Diğer
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.


Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.


TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.


Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'den 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e çıktı.


Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,6 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi.



Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50


Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü.


TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.


12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.




#Enflasyon
#Merkez Bankası
#Ekonomi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB AÖL kayıt tarihleri: 2024-2025 açıköğretim lisesi kayıtları ne zaman başlıyor?