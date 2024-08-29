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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL hamlesi: Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliler yapıldığını duyurdu. TCMB'nin açıklamasında, söz konusu hamlenin parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, "TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı." denildi.

23:23 - 29/08/2024 jeudi
Güncelleme: 23:25 - 29/08/2024 jeudi
DHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliler yaptığını duyurdu.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada zorunlu karşılık uygulamasında yapılan değişikler duyuruldu. Açıklamaya göre değişiklikler şöyle:

"Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı."



#Merkez Bankası
#Kur Korumalı Mevduat
#Faiz Oranı
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