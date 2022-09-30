Mesafeli satışlarda yeni dönem: 1 Ekim'de başlıyor

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Hukuk Komisyon Başkanı Av. Dilek Gündoğan geçtiğimiz günlerde Mesafeli Satış Sözleşme Yönetmeliği’nde tüketicileri ilgilendiren düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gündoğan, en önemli değişikliğin cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar alımına ilişkin mesafeli sözleşmelere getirildiğinin altını çizdi. Mesafeli sözleşmelerin, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler olduğunu anlatan Av. Dilek Gündoğan, "Günümüzde en çok rastlanan mesafeli satış örneği internet üzerinden satışlardır. Geçtiğimiz günlerde Mesafeli Satış Sözleşme Yönetmeliği’nde tüketicileri ilgilendiren düzenlemeler yapılmış olup bu yapılan düzenlemelere gör; en önemli değişiklik cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar alımına ilişkin mesafeli sözleşmelere getirilmiştir. 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yönetmeliğe göre tüketiciye teslimi yapılmış olan veya bu tarihten itibaren mesafeli atış sözleşmelerine göre alınacak cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin işlemlerin mesafeli sözleşme aracılığıyla yapılmış olması hâlinde tüketiciler, gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 günlük cayma hakkını kullanamayacaklardır. Tüketiciler bu hususa çok dikkat etmeliler bu düzenleme ile artık mesafeli sözleşme ile cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar alan tüketicilerin gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanamayacaktır. Ancak mal ayıplı ise bu kural geçersizdir. Tüketicilerimiz diğer mal alımlarında yine mesafeli satış sözleşmelerine göre 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabileceklerdir" dedi.

REKLAM

Değişiklikler 1 Ekim 2022 tarihinden sonra yürürlüğe girecek

Yönetmelik değişikliğinde E-ticaret sitesi üzerinden farklı satıcılara ürünlerini satışa sunma imkânı sağlayan yerin E-Pazaryeri (Platform) olarak tanımlandığını belirten Gündoğan, "Tüketici; satın aldığı malı herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade niyetiyle öne sürebildiği cayma hakkını kullandığını E-Pazaryerine iletebilecektir. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda, mesafeli sözleşmenin kurulmasına aracılık eden ve bedelin tahsiline aracılık hizmet sağlayıcıları da (teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere) tüketiciye yapılması gereken ödemelerin iade edilmesinden satıcı ile müteselsilen sorumlu tutulmuştur. İlgililer işbu bedelleri 14 gün içinde tüketiciye iade etmekle yükümlü olup ödemelerin tüketiciye tek seferde yapılması gerekmektedir. Örneğin pek çok firmanın ürünlerini pazarlayan internet satış siteleri mesafeli satışlarda bedeli satıcıya aktarmadıkları sürece artık bedel iadesinden sorumlumdur. Ön bilgilendirmede, önceden belirtmek ve satıcının anlaştığı taşıyıcının teslim tutarını aşmamak kaydıyla, tüketicinin iade işlemlerinde iade masrafı tüketici üzerinde bırakılabilecektir. Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara ilişkin olarak aracılık ettiği mesafeli sözleşmelerde kampanya ve benzeri taahhütlerin karşılanmamasının neden olduğu sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumludur. Bu yapılan değişiklikler 1 Ekim 2022 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olup bu tarihte sonra yapılan tüm mesafeli satış sözleşmelerine uygulanacaktır.” diye belirtti.

REKLAM

EKONOMİ Bakan Kirişci duyurdu: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

EKONOMİ İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü