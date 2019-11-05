Ekonomi Milli gemiden milli füze
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli gemiden milli füze

Türkiye’nin ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Atmaca, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca’nın 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ROKETSAN, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin de tedarikçisi haline gelecek. Dünya üzerinde Atmaca ile aynı sınıfta yer alan az sayıda farklı çözüm bulunuyor.
ROKETSAN, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin de tedarikçisi haline gelecek. Dünya üzerinde Atmaca ile aynı sınıfta yer alan az sayıda farklı çözüm bulunuyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilerek üretilen Atmaca'nın denemelerinde önemli bir aşama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca roketinin TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Testlerine devam edilecek Atmaca'nın, 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

ÖNCE MİLGEM'LERE ENTEGRE EDİLECEK

  • 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor. Deniz Kuvvetleri envanterindeki platformlara entegrasyon çalışmaları sürdürülen Atmaca, ilk olarak MİLGEM korvetlerine entegre edilecek. Atmaca, envanterdeki ABD yapımı Harpoon füzesinin yerini alacak.

Atmaca füzesi için geri sayım
OYNAT 01:29
Atmaca füzesi için geri sayım
Dünyadaki örneklerinden üstün özelliklere sahip olan ve seri üretim sözleşmesi imzalanan Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, 1-1,5 yıl içinde gemilerde görülmeye başlanacak. ROKETSAN tarafından geliştirilen ve günümüz teknolojisinin kazanımlarını bünyesinde barındıran Atmaca ile satıhtan satha füzeler alanında yeni bir dönem başlayacak.
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