Milli tren hız rekorunu yeniledi: Saatte 240 kilometreye ulaştı

Türkiye’nin ilk yerli hızlı treni test süreçlerinde saatte 240 kilometre hıza ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz, maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz" diye konuştu.
Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.
Daha önce hızlı trenin kritik testlerinden olan dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaştıklarına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Trenlerimizi gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık"
Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel-görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.
En önemli ve kritik sistemlerden olan "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi"ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli tasarlayıp ürettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: