Milyonlarca kamu işçisini ilgilendiriyor: Ek ödeme tarihleri netleşti

Kamu işçileri için ilave tediye tarihleri Resmî Gazete’de yayımlandı.
Milyonlarca kamu işçisini ilgilendiren ek ödeme takvimi açıklandı. Buna göre, kamu işçilerine bu yıl yapılacak ek ödemenin ilk taksiti 26 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 16 Mart’ta ödenecek.

Kamu kurumlarında görev yapan milyonlarca işçinin merakla beklediği ek ödeme düzenlemesine ilişkin takvim netleşti.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarihler belli oldu

  • Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, diğer yarısı 16 Mart'ta ödenecek.
  • Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026'da ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.



