|
Ekonomi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: SGK'dan 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında önemli uyarı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde "çift ödeme iadesi" ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını ve bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

18:58 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 19:16 - 17/09/2024 Salı
AA
SGK'den "çift ödeme iadesi" başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama yapıldı.
SGK'den "çift ödeme iadesi" başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama yapıldı.
SGK'den yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Vatandaşların "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri istenen açıklamada, bu tür sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler."


#Çift Ödeme İadesi
#SGK
#Sosyal Güvenlik Kurumu
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri...