Milyonlarca liralık stratejik yatırım: Bölgenin en büyük tutkal üretim tesisinin temeli atıldı

Türkiye’de milli teknoloji ve sanayi hamlesine yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Dün Kocaeli’nde 315 milyon liralık yatırımla hayata geçecek Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temeli atıldı. Söz konusu üretim kampüsü içinde 500 kişi istihdam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM) Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü’nün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile yoluna durmaksızın devam eden reel sektör için heyecanlı bir güne daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Bakan Mustafa Varank açılış törenine katıldı.

ONLARCA SEKTÖRÜN İTHAL GİRDİSİ YERLİLEŞİYOR

Mustafa Varank, bugüne kadar ithal edilen poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevlerinin, ilk defa Türkiye’de üretilmeye başlanacağını belirterek “Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinsinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elbette ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika, seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden birisi olacak” ifadelerini kullandı.

3 DEVASA ENDÜSTRİ BÖLGESİ HAZIR

Sektör özelinde 3 devasa endüstri bölgesi ilan ettiklerini belirten Varank, “Ceyhan Petrokimya, SOCAR ve Toros özel endüstri bölgeleri tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemiz sanayisinde yeni bir çağın kapısı açılacak. Kısaca bu bölgelerdeki çalışmalar ne alemde, ona değinmek istiyorum. Ceyhan’da yılın ikinci yarısında özel sektör yatırımlarının başlayacağını öngörüyoruz. Bölgenin toplamda 8,5 milyar dolarlık yatırım çekerek, yılda 1 milyar dolarlık ekonomik katkı üretmesini bekliyoruz. Ülkemizin ilk özel endüstrisi bölgesi olan SOCAR Özel Endüstri Bölgesini 2018’de ilan ettik. Petkim ve STAR rafinerilerinin entegre üretim tesislerinin olduğu bölgede, dört binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. PETKİM geçen sene 622 milyon dolarlık ihracata imza atarak ülkemizin en büyük ihracatçı şirketlerinden biri oldu. STAR Rafinerisi, cari açığın azalmasına her sene 1 milyar doların üstünde katkı sunuyor. TOROS Özel Endüstri Bölgesini de bu sene ilan ettik. Bölgede yıllık 500 bin ton kapasiteli poli-propilen tesisi kurulacak. Tesisin 2024 yılında üretime geçmesiyle cari açıkta yıllık 550 milyon dolarlık azalma bekliyoruz” diye konuştu.

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1 milyon liralık dijitalleşme desteği

Bakan Mustafa Varank, KOSGEB’in, “KOBİGEL programı” ile yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini bildirdi.Bakan Varank, geçen sene başlattıkları programla hem yurt içi kabiliyetleri geliştirecek hem de küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracak şekilde kritik sektörlerde yerlileşmeyi ve katma değerli üretimi hedeflediklerini anlatarak, “İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2,1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız” ifadesini kullandı.